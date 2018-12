Apple Watch im Jahr 2018

Die Apple Watch hat im zu Ende gehenden Jahr einen gewaltigen Sprung gemacht. Nicht nur in ihrem Nutzen als Gesundheitsgerät.

"Die Series 4 ist das größte Update für die Apple Watch bisher" – das sagt Apple an sich immer bei Vorstellungen aktualisierter Produkte. Beim Uhrenmodell des Jahres 2018 stimmt das aber zweifelsohne. Nachdem Apple anfangs nicht so recht zu wissen schien, für welche Märkte man die Apple Watch entwickeln möchte und daher den Spagat wagte, der sich in Preisen von 350 bis 18.000 Euro ausdrückte (inklusive Goldschnallenarmband), dürfte nun klar sein, dass die Apple Watch vor allem ein Gesundheitsgerät ist. Das kann man mit Hermès-Armband durchaus auch zum Abendkleid oder Smoking tragen, wesentlichen Nutzen hat die Uhr aber als Monitor für die Gesundheit und als Motivator zu einem gesünderen Verhalten.

Vor allem eine Funktion, die es derzeit nur in den USA gibt, beeindruckt: Erstmals ist ein Gerät für Endverbraucher in der Lage, am Handgelenk ein EKG zu messen. In Praxis und Klinik kann zwar noch genauer messen, für den Anfang kann das aber lebensrettend sein. Denn Krankheiten wie Vorhofflimmern werden oft lange nicht diagnostiziert – die Apple Watch ist mit ihren fortschrittlichen Algorithmen aber in der Lage, ernste Symptome mit hoher Zuverlässigkeit zu erkennen und deshalb Handlungsempfehlungen zu geben.

Von einer andere Neuerung, die potentiell Leben rettet, können aber Kunden schon heute weltweit profitieren: Die Apple Watch Series 4 erkennt Stürze. Und wenn es sich auch tatsächlich um einen handelt und nicht um einen False Postive, weil man mit der Uhrenhand zu hart auf den Tisch geschlagen hat, ruft die Uhr auch selbstständig den Notruf.

Zahlreiche medizinische Studien renommierter Universitäten bestätigen die Nützlichkeit der Apple Watch als Gesundheitsgerät. Warum sollte Apple also die Apple Watch weiter als Lifestyle-Accessoire sehen? Der Medizinmarkt könnte weit lukrativer sein, vor allem dann, wenn die Apple Watch dereinst per Spektroskopie auch Blutdruck und -zucker messen kann.

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit arbeitet Apple bereits an einem derartigen Produkt, entsprechende Patente hält Cupertino bereits. Die Zulassung als Medizingerät für diese speziellen Funktionen wird jedoch noch einige Zeit auf sich warten lassen müssen.

