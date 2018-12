Apple-Watch-Probleme: Falsche Uhrzeit, Boot-Schleife

> Bootschleife am Handgelenk

Anscheinend sind einige wenige Apple-Watch-Modelle von auffallenden Problemen betroffen.

Vergrößern Durch den Bug startet die Apple Watch immer wieder neu © Apple

Die unendliche Boot-Schleife bei der Apple Watch ist wohl das häufigste Problem , das manche Uhren betrifft. Zuletzt hat sogar Apple ein fehlerhaftes Update auf watchOS 5.1 ausgerollt, das nicht wenige Uhren ins unendliche Neustart-Prozedere geschickt hat.

Der Fehler war schnell behoben, einige Tage später stand das berichtigte Update zur Verfügung. Offenbar sind jedoch manche Uhren von einem deutlich schwerwiegenderem Fall betroffen: Uns beschreiben mehrere Nutzer unabhängig voneinander die gleichen, äußerst seltsamen Symptome. Zunächst gehe die betroffene Apple Watch vor. Danach reagiere der Bildschirm nur zeitverzögert auf Eingaben, bis irgendwann keine Reaktion mehr erfolgt. Will der Nutzer die Uhr neu starten, wird sie in unendliche Boot-Schleife versetzt – das Gerät kann man nicht mehr nutzen. Betroffen sind offenbar die Series 3 und Series 2, von Modellen der Series 4 haben wir nichts dergleichen gehört, was aber nicht bedeutet, dass die Probleme auch dort nicht auftreten könnten. Hat der Nutzer Glück gehabt und sich bei Apple noch vor dem Ablauf der einjährigen Garantie gemeldet, erhält er ein Austauschgerät. Außerhalb der Garantie hat man wohl Pech - und muss sich selbst für 300 Euro und mehr ein Austauschgerät besorgen.