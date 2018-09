Apple Watch wieder auf Platz eins im Wearable-Markt

Nach Auswertungen unserer Schwesterfirma IDC hat die Apple Watch im vergangenen Quartal endgültig den Platz eins unter den Wearables erobert.

Vergrößern Wearables Markt Q2 2018

Die Analysten von IDC haben sich den aktuellen Wearable-Markt angeschaut und einige interessante Trends ausgemacht. So blieb Apple auch im vergangenen Quartal der Marktführer in Sachen Wearables mit rund 17 Prozent der Marktanteil und knapp 4,7 Mio. verkauften Apple Watches. Knapp danach folgt Xiaomi mit 15 % Marktanteil und 4,2 Mio. der verkauften Geräte. IDC schätzt, dass Apple mit den Apple Watch-Modellen 1,3 Mio. mehr Geräte im vergangenen Quartal verkauft hat als noch im Vorjahr. Dies hatte dem Hersteller ein Wachstum von 38,4 % im Jahresvergleich beschert. Der gesamte Wearable-Markt wuchs um 5,5 Prozent.

Dieses Wachstum ist nach Ansicht von IDC vor allem in den Entwicklungsmärkten gegeben: In Asien, Osteuropa, im Nahen Osten und Afrika kaufen sich die Menschen nach wie vor gerne auch einfache Fitnesstracker, weil der Preis niedriger ist. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach etwas ausgeklügelteren Smartwatches. In den USA, EU und Japan ist der Wearable-Markt um 6,7 Prozent geschrumpft. Laut IDC befinden sich diese gesättigte Märkte mitten in einer Umstiegsphase: Die meisten Menschen wechseln nun von den primitiven Fitnessbändern auf Smartwatches. Dies wird auch die künftige Nutzung und Anforderungen an Geräte beeinflussen: War die erste Generation der Wearables eher auf deskriptive Funktionen wie Schrittzahl, Herzschlaganzeige spezialisiert, wird die nächste Generation auf presktiptive oder diagnostische Funktionen setzen. Die aktuelle Apple Watch warnt schon jetzt, wenn der Herzschlag ungewöhnlich hoch ist, dies hat mehreren Menschen wenn nicht das Leben gerettet, doch vor schweren gesundheitlichen Konsequenzen gewarnt. In der Szene wird ebenfalls spekuliert, dass Apple demnächst ein Tool zur Blutdruck- und Blutzuckermessung bringen wird.