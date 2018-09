Apple wegen der Wortmarke "Memoji" verklagt

Ein App-Entwickler verklagt Apple wegen der Wortmarke "Memoji". Der Entwickler hat das Wort als Bezeichnung seiner App 2016 eingetragen.

Vergrößern Jede Menge neuer individueller Memoji sind in iOS 12 möglich © Apple

Beschwerde: Apple habe den Begriff Memoji mit Tricks an seine Technologie in iOS 12 an sich gekoppelt, beschwert sich der Hersteller der gleichnamigen Android-App Social Tech in einer Klage, die das Unternehmen in Delaware eingereicht hat . Social Tech habe bereits erste Ansprüche an die Marke MEMOJI im April 2016 gestellt, Apple habe aber mit einem eigens gegründeten Unternehmen die Marke ebenfalls beansprucht, für eine angeblich "vergessene App". Die Marke Memoji war zu dem Zeitpunkt frei geworden und just am 4. Juni 2018, als Apple iOS 12 auf der WWDC zeigte, übertrug die neue gegründete Firma ihre Markenrechte an Apple. Social Tech berichtet zudem, im Mai 2018 hätte das Unternehmen ein Angebot über den Kauf von MEMOJI bekommen, der Unterhändler habe aber seinen Auftraggebers nicht genannt – dieser ist nach dem Verdacht des Klägers niemand geringeres als Apple.

Verkauft hat Social Tech MEMOJI dann aber nicht, die App aber überhastet in den Google Play Store gebracht, um eine Registrierung als Erstbenutzer des Begriffs zu erhalten. Apple habe mit seinen Memojis aber jedwede Assoziation der Marke mit Social Tech "überschwemmt", heißt es in der Beschwerde. Dummerweise nutzen auch zahlreiche andere Anbieter im Google Play Store den Begriff Memoji in den Metawdaten von ähnlichen Anwendungen, einige sogar in deren Titel. Ob Social Tech auch von diesen Schadensersatz zu fordern gedenkt, ist unbekannt.

Allerdings gibt es das Wort "Memoji" deutlich länger als seit 2016. So wurde bereits 2015 eine iOS-App " Memoji Keyboard " veröffentlicht, mit den gleichen Funktionen wie die Google Play App von Social Tech und die Nachrichten-Funktion von Apple. Die App hat übrigens der ehemalige Apple-Mitarbeiter Jonny Lin entwickelt. Noch früher – 2013 – gab es ein ähnliches Projekt, allerdings nur im Web me-moji.com , die Webseite wird allerdings nicht mehr gepflegt.