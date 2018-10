Apple will in UK Apple TV fürs Pay-TV liefern

Apple will seine Inhalte und das Apple TV schneller an britische Kunden bringen. Dafür verhandelt das Unternehmen mit British Telecom.

Vergrößern Apple TV soll in Großbritannien als Zugabe an ein Pay-TV-Vertrag kommen. © Apple

Laut " The Telegraph " verhandelt Apple mit der British Telecom über eine Pay-TV-Kooperation. Kunden der zahlungspflichtigen Kanäle der BT sollen als Settopbox ein dafür mit diversen Apps ausgestattetes Apple TV erhalten. Vorbild ist eine Kooperation in der Schweiz, die Apple dort mit dem Provider Salt unterhält. Mit dem Apple TV bekäme Apple auch einen Fuß in die Tür der Kundschaft, der Cupertino seine Original-Inhalte anbieten möchte. Für TV-Serien und -Dokumentatione sowie einzelne Spiel- und Animationsfilme investiert Apple derzeit eine Milliarde US-Dollar. Das Projekt scheint recht weit fortgeschritten zu sein, mit dem Start des Services ist im kommenden Jahr zu rechnen. Die Verhandlungen mit BT sind aber noch in einem frühen Stadium.