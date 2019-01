Apple wirbt Akku-Experten von Samsung ab

Peter Müller

Apple holt die Hardwareentwicklung einer weiteren wichtigen Komponente sich ins Haus: Von Samsung kommt ein Batterie-Experte.

Apple hat mit Soonho Ahn einen Experten für Batterie-Entwicklung vom Zulieferer und Konkurrenten Samsung übernommen. Wie laut Apple Insider aus seinem LinkedIn-Profil hervor geht, ist Ahn seit Dezember bei Apple beschäftigt und dort als Global Head of Battery Developments beauftragt. Schon bei Samsung war er für die Entwicklung von Akkus für eine Reihe von Produkten zuständig, unter anderem für Smartphones. Laut Bloomberg hatte Apple bisher Batterien von Samsungs Abteilung SDI bezogen, die Ahn leitete. Die Personalie könnte bedeuten, dass Apple nun die Entwicklung selbst in die Hand nehmen wolle. Damit würde immer mehr Verantwortlichkeit für einzelne Komponenten im eigenen Haus bestehen, seit längerem bereits entwickelt Apple die Prozessoren für iPhone und iPad selbst, auch GPUs will Cupertino bald selbst produzieren .