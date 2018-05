Apples App-Akademie lädt zur Bewerbung

Lust auf ein Studium in Neapel? Apple hat für den nächsten Studiengang 400 Plätze frei, setzt aber hohe Hürden.

Vergrößern Bewerbung für Apples Studien-Kurs © Federico II

Apples Entwickler-Akademie in Neapel geht in die nächste Runde und schreibt für das kommende Schuljahr 400 Studienplätze europaweit zur Bewerbung aus. Die ausgewählten Studenten erhalten nicht nur einen Platz in der Akademie, sondern auch ein iPhone und einen Mac sowie einen Zuschuss zu ihren Lebenshaltungskosten in Kampaniens Metropole.

Die Bewerbungsfrist läuft ab sofort und bis zum 8. Juni. Kenntnisse der Computerwissenschaften sind erforderlich, nach dem Ausfüllen des Bewerbungsformulars online müssen die Bewerber zu einem Examen persönlich erscheinen, in London, Paris, Neapel oder München. Die ausgewählten Kursteilnehmer erhalten gegen Mitte August ihre Zusagen. Die erste Klasse in Neapel hatte ihren Abschluss im Juni 2017 gemacht, bis nächstes Jahr werden nach Schätzung Apples bereits rund 1000 Studenten an der dortigen Universität Federico II das Curriculum absolviert haben. Eine Delegation von 42 Studenten aus Neapel wird auch auf der WWDC im Juni in San Jose das Institut und den Kurs vorstellen.