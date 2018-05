Apples Bilanz am 1. Mai 2018: Anleger hoffen auf Dividende

Apple wird am 1. Mai nach Börsenschluss in New York die Bilanz für das zweite Quartal seines Geschäftsjahres vorlegen. Dabei werden Tim Cook und FInanzchef Luca Maestri Maßnahmen zur Stützung des Aktienkurses vorlegen müssen.

Einige Ergebnisse des Vorjahres für den Bilanzierungszeitraum Januar bis März 2017: 52,9 Milliarden US-Dollar Umsatz, 11,03 Milliarden US-Dollar Gewinn – entsprechend einem Gewinn von 1,20 US-Dollar pro (verwässerter) Aktie. 4,3 Millionen Macs verkauft, 8,9 Millionen iPads und 50,8 Millionen iPhones. Entscheidend werden für das Q2/2018 aber weniger die konkret erreichten Zahlen sein, sondern eher die Aussichten für das dritte Quartal und die Zeit danach.

Denn auch wenn die offiziellen Zahlen Apples womöglich eine andere Sprache sprechen, kursierten doch zahlreiche Berichte, Einschätzung und Analysen über schleppende Nachfrage und Produktionsrückgänge, die den Aktienkurs des Unternehmens drückten . Derzeit ist AAPL mit gut 162 US-Dollar nicht wesentlich besser als zu Jahresanfang notiert, auf eine Delle im Februar und den danach erfolgten Aufschwung folgte jüngst wieder ein Abschwung. Der weniger in Cupertino sondern mehr an der Wall Street in New York geträumte Traum, Apple könne sich zur ersten Trillion-Dollar-Company aufschwingen, also dem ersten Unternehmen, dessen Marktkapitalisierung die Schwelle von 1000 Milliarden US-Dollar überschreitet - "trillion" auf englisch und "Billion" auf deutsch, könnte alsbald ausgeträumt sein. Dafür kommt Amazon mit großen Schritten, liegt in Sachen Börsenwert nur noch 60 Milliarden US-Dollar hinter Apple, könnte dieses bald überholen und seinerseits ein Billion virtuelle US-Dollar wert sein.

Probleme mit dem Absatz – auf hohem Niveau

Der von etlichen Analysten mit dem iPhone X gesehene neue "Superzyklus" erweist sich als Phantom: Das iPhone X ist teuer und die Geräte aus dem letzten Jahr oder dem davor nicht so schlecht, dass man sie unbedingt erneuern müsste – zumal Apple schlechter gewordene Akkus nun zu einem fairen Preis austauscht. In China bekommt Apple aber auch aus anderen Gründen Gegenwind : Der Smartphonemarkt schrumpft insgesamt sogar, allenfalls lokale Marken können dem Trend entgegen halten.

Neue, bahnbrechende Produkte? Nicht in Sicht – der HomePod scheint kein Kassenschlager zu sein und dass Apple in diesen Jahren gerne mal Produkte ankündigt, die es auch sieben Monate später nicht im Handel gibt wie die drahtlose Ladematte AirPower , trägt auch nicht gerade zur Begeisterung der Anleger bei. Sicher, die Service-Sparte wächst unerlässlich, für sich genommen würde diese in den Fortune 100 der umsatzstärksten Unternehmen auftauchen. Aber das ist ungefähr so, wie wenn die C-Mannschaft des FC Bayern München die Bundesliga nach Belieben beherrscht. Wichtig für die Laune der Anhänger oder Anleger ist die Champions League.

Seine Anhänger bei Laune behalten könnten die Fußballer aus München mit einem Zwei-Tore-Sieg in Madrid an diesem Dienstag, das liegt aber nicht allein in ihrer Hand, denn der Gegner hat da vermutlich etwas dagegen. Apple könnte aber genau zu der Zeit, wenn die 90 Minuten des Rückspiels zur Neige gehen, mit einem Befreiungsschlag seine Anleger zufrieden stellen. Denn diesen ist es letztendlich egal, ob AAPL so viel Wert ist, weil alle das neue iDings wollen, oder ob eine anderweitig gestiegene Nachfrage nach dem Papier den Preis erhöht.

Rückgabeprogramm ausgelaufen – neues wohl geplant

Die Zauberworte heißen Aktienrückkäufe und Dividenden. Die jüngste Unternehmenssteuerreform in den USA hat es Apple unter Zahlung von rund 15,5 Prozent Repatriierungssteuer auf die Gesamtsumme von 245 Milliarden US-Dollar Steuern ermöglicht, im Ausland erwirtschaftetes Kapital in die Staaten zurück zu führen, etwa 207 Milliarden US-Dollar bleiben netto .

An größeren Firmenübernahmen scheint Apple nicht interessiert zu sein. Für Zukunftstechnologien wie AR/VR und autonomes Fahren dürfte der Konzern in der Tat mehr davon haben, wenn er kleine und spezialisierte Unternehmen einkauft und in seine Projekte integriert. So ist es also nicht undenkbar, dass Apple alles oder fast alles wieder an die Anteilseigner zurück gibt.

Das bisherige Programm zu Aktienrückkäufen und Dividenden ist ausgelaufen , Apple hat in den Jahren seit 2012 in dessen Rahmen 300 Milliarden US-Dollar an seine Aktionäre ausgeschüttet. Das ging auch ohne die repratiierten Auslandsgewinne, in Form von Anleihen, deren Zinsen weit günstiger kommen als es hohe Steuern wären.

Ein massiver Aktienrückkauf würde den Kurs von AAPL wieder deutlich steigern, rechnet Philip Elmer-DeWitt's Blog Apple 3.0 vor. Nähme Apple 100 Milliarden US-Dollar dafür her, ergäbe sich bei gleich bleibenden Kurs-Gewinn-Verhältnins ein Zielkurs von 211 US-Dollar. Bei einer Investition von 200 Milliarden US-Dollar könnte APPL auf 244 US-Dollar steigen, würde Apple gar wieder 300 Milliarden US-Dollar zurück geben, käme man auf 290 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar ist also durchaus erreichbar. Nur wird Apple schon recht bald ein anderes Standbein neben dem iPhone finden müssen. Wenn auch Mac und iPad solide Gewinne einfahren, im Vergleich zum Welterfolg iPhone erscheint das Anlegern dann doch eher als zweite Liga.