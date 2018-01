Apples Bilanz für Q1 2017/18 am 1. Februar

Am Donnerstag Abend wird Apple seine Zahlen für das Dezemberquartal vorlegen und bisherige Rekorde pulverisieren.

Vergrößern Apples Bilanz

Apple steht mal wieder kurz vor dem Untergang, das iPhone X ist ein Ladenhüter, wird nur noch halb so oft gebaut und im Spätsommer vermutlich eingestellt. So tönte es in den letzten Wochen aus allerlei Ecken des Netzes. Apple stellt am Donnerstag dieser Woche die Bilanz für sein erstes Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 vor und wird die Teilnehmer Lügen strafen – zumindest teilweise. Denn für das bereits laufende Quartal kann Apple nur eine – traditionell vorsichtige – Prognose geben. Belastbar sind die Zahlen aber vor allem für das Weihnachtsgeschäft. Und da liegt der Hase im Pfeffer, wenn man die Aussichten für den März mit der Abschlussbilanz des Dezember vergleicht.



Analysten und Marktbeobachter überschlagen sich schont seit Wochen mit Meldungen, Apple würde die Produktion des iPhone X zurückfahren. Konkret berichtet Nikkei Asian Review von einem Minus von 50 Prozent im laufenden Quartal gegenüber dem davor. Panik löst das unter Anlegern nicht aus, aber die Berichte haben dennoch einen gewissen Einfluss auf den Kurs der Apple-Aktie, die entgegen dem Nasdaq-Trend seit Anfang des Jahres leicht an Wert verloren hat. Der Index Nasdaq 100 liegt Ende Januar um neun Prozent höher als zu Jahresbeginn, während AAPL im gleichen Zeitraum um zwei Prozent nachgegeben hat.

Vergrößern AAPL vs. Nasdaq 100

Vergleicht man die Berichte über rückläufige Produktion mit solchen aus den Vorjahren, fällt aber zweierlei auf. Ja, auch in den letzten Jahren hat Apple wenig überraschend im März-Quartal weniger iPhones verkauft als im Dezemberquartal. Und nein, so hoch waren die kolportieren Zahlen 2017 und 2016 dann doch nicht. Was ist da also los?

Es sprechen etliche Argumente dafür, dass die Zahlen, sofern korrekt, keinerlei Anlass zur Besorgnis geben. Denn erstens hat Apple im vergangenen Weihnachtsgeschäft vermutlich nicht nur einen neuen Verkaufsrekord hingelegt sondern den alten gerade zu pulverisiert - bis 90 Milliarden US-Dollar könnte der Umsatz betragen haben, im Vorjahr waren es 78,3 Milliarden US-Dollar. iPhones hatte Apple im Weihnachtsquartal 2016 78 Millionen Stück verkauft und damit einen Umsatz von 54 Milliarden US-Dollar erzielt. Die 100-Millionen-Grenze wird vermutlich noch nicht fallen, Apple könnte ihr aber durchaus nahe kommen. Hinzu kommt: Das iPhone X wird den durchschnittlich pro iPhone erzielten Umsatz weiter steigern.



Ein stärkerer Rückgang als in den Jahren zuvor erscheint für das Märzquartal dann nur logisch. Ein zweiter Grund, warum die Meldung von Nikkei nicht zur Panik führen sollte: Die nur scheinbar katastrophalen Zahlen drehen sich allein um das Flaggschiff iPhone X. Selbst wenn die Einschätzung stimmt: Apple hat letzten Herbst drei neue Modell vorgestellt. iPhone 8 und iPhone 8 Plus sind auch noch da, sie haben im Weihnachtsgeschäft 2017 nicht den großen Hype ausgelöst, sollten dafür aber auch stabiler zu den Umsätzen beitragen – und dabei sogar mehr Stück verkaufen als das iPhone X. 20 Millionen davon in einem Quartal sind aber auch noch eine sehr starke Performance. Im März-Quartal 2017 hatte Apple insgesamt 50 Millionen iPhones verkauft, das sollte Cupertino heuer auch trotz einer vermeintlich schwachen iPhone-X-Performance übertreffen können.