Apples Campus-Garage ist wie eine Mini-Stadt

Wer schon in einer Flughafen-Garage herumgeirrt ist, weiß, wie groß diese werden können. Apple hat noch eins drauf gesetzt.

Vergrößern Apple Garage

Innenansichten : Die von Drohnen gefilmten Ansichten von Apples Bürogebäude kennt man zur Genüge, die Security in Cupertino versucht auch immer öfter, derartige Überflüge zu verhindern. Wenn sich aber zugangsberechtigte Mitarbeiter oder Gäste eine Dashcam in ihr Auto montieren und diese einmal durch die Tiefgarage des Campus fahren, kann Apple wenig dagegen machen. Auf "The Apple Post" ist nun ein derartiges Video aufgetaucht, das interessante Einsichten in die riesige Tiefgarage unter dem Torus gibt. Ampelsteuerung, Straßennamen – es ist unter dem Büro fast so wie in der Stadt.