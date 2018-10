Apples iCar angeblich sicherer als autonome Fahrzeuge von Google

Obwohl Apple jetzt die zweite Verwicklung in einen Unfall mit seinen selbst fahrenden Autos zu vermelden hat, gelten die Testwagen aus Cupertino nach wie vor als äußerst sicher.

Denn zum einen saß bei diesem Vorfall vom vergangenen Montag (15. Oktober) ein Mensch am Steuer und lenkte das Auto anstelle des autonomen Systems. Zum anderen fuhr ein anderes Auto, ein Toyota Camy, dem Testwagen von Apple seitlich in die Karosserie, als dieses nach links abbiegen wollte. Der Apple-Wagen war mit 5 MPH (etwa 8 km/h) unterwegs, der den Unfall verursachende Toyota hatte dem Bericht zufolge 15 Meilen pro Stunde (etwa 24 km/h) „drauf“. Das Resultat waren laut "Cult of Mac" leichte Schäden an beiden Fahrzeugen, es wurden keine Verletzungen berichtet. Der Toyota allerdings entfernte sich ohne Austausch von Informationen vom Unfallort.

Bereits zuvor hatte Apple im August einen Auffahrunfall mit einem selbst fahrenden Auto gemeldet, das damals zudem im autonomen Modus unterwegs war, auch hier jedoch ohne eigenes Verschulden oder Versagen des automatischen Systems, denn der Apple-Wagen war der Geschädigte. Zu bedenken ist laut dem Bericht allerdings, dass Vorfälle nicht in allen US-Bundesstaaten, in denen selbst fahrende Autos getestet werden dürfen, öffentlich berichtspflichtig sind. Dies gilt bislang ausschließlich für Kalifornien, von woher diese Mitteilungen stammen. Es ist also gut möglich, dass es in diesen anderen US-Bundesstaaten weitere, aber nicht berichtete Vorfälle gab.

Dennoch, von Google/Waymo sind deutlich mehr Unfälle mit selbst fahrenden Autos bekannt, nämlich mehr als 17 Verkehrsunfälle in Kalifornien, elf davon alleine in diesem Jahr. Dabei hätten beide Unternehmen ungefähr in einer vergleichbaren Größenordnung selbst fahrende Autos im Test, Apple vermutlich 70 und Google 88. Eine offizielle Mitteilung zu den jeweils gefahrenen Testkilometern gibt es jedoch nicht.

Dazu ist zu bedenken, wie auch "Cult of Mac" einräumt, dass auch im Fall von Google/Waymo in den meisten Fällen der Unfallgegner den Aufprall verursacht hat, zumeist offenbar Auffahrunfälle, also von hinten. Unklar bleibt, warum die autonomen Testautos von Google vorwiegend in solche Unfälle verwickelt sind. Und ob dies als Zeichen für eine geringfügigere Zuverlässigkeit der Google/Waymo-Testwagen gegenüber den autonom fahrenden Autos von Apple gedeutet werden darf. Die Zahlen immerhin sprechen bislang für eine bessere ”Umsicht” der Apple-Autos.

Die Diskussion zu dem Artikel zeigt auch unter den Lesern des Blogs Skepsis. So unterstreichen einige den Aspekt, dass in den meisten Fällen die Fahrer des Google-Testautos schuld waren, und nicht das autonome System. Und Apple möglicherweise nur bei geringerem Verkehr teste. Außerdem könne erst ein Vergleich der tatsächlich gefahrenen Kilometer in Bezug auf die gemeldeten Vorfälle ein klareres Bild ergeben.