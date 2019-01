Apples Kreativ-Kurse auch auf Deutsch

Peter Müller

Vier Monate nach dem Start gibt es die kostenlosen Anleitungen in Apple Books auch auf Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch.

Vergrößern Kreativ-Kurse von Apple © Apple

Auf sein Curriculum "Jeder kann programmieren" folgend hatte Apple im Herbst 2018 ein weiteres Programm mit kostenlosen Lehrmaterial für Schüler, Lehrer und Eltern in Apple Books bereit gestellt: " Jeder kann kreativ sein ". Dieses gibt es nun auch auf Deutsch und zudem auf Französisch, Italienisch und Spanisch. Weitere Sprachen wie Schwedisch und Niederländisch sollen noch im Frühjahr folgen. Mit den Projekthandbüchern für das iPad sollen Interessierte durch Zeichnen, Fotografie, Musik und Video eigene Ideen entwickeln und umsetzen. Dazu gibt es noch ein Lehrerhandbuch , das die Tipps für die Unterrichtsgestaltung gibt.



Apple gibt an, dass es seit dem Start im vergangenen Herbst 100.000 Downloads der Materialien in Europa gegeben hat und zahlreiche Lehrer die Werke in ihren Unterricht integrieren. "Jeder kann kreativ sein" hat Apple in Zusammenarbeit mit Künstlern und Lehrkräften entwickelt.