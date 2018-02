Attac-Aktionen in Apple Stores - Apple verklagt NGO

Apple will Attac verbieten, Aktionen in Apple Stores durchzuführen, Attac wehrt sich mit einer neuen Kundgebung.

Apple steht in Europa wegen seiner Steuerspar-Methoden unter starker Kritik. Vor allem im Weihnachtsgeschäft kam es deshalb zu einer ganzen Reihe an Protestaktionen von Attac, ist doch Konzernbesteuerung ein Kernthema der NGO.

In Köln gab es eine Aktion vor dem dortigen Apple Store , weit umfangreicher und intensiver waren die Aktionen aber in Frankreich. In Aix-en-Provence etwa schrieben Mitglieder zum iPhone-X-Start mit weißer Farbe „Apple paye tes impots“ auf die Glastüren, die größte Aktion fand am 2. Dezember in Paris statt. Hier nahmen etwa hundert Attac-Mitglieder teil, die im Prinzip den kompletten Apple Store besetzten. Es wurden Plakate hochgehalten, einige ketteten sich an Geländer, tanzten durch den Shop und verteilten Flyer. Eher eine Party, so Attac zur Aktion, die weiße Farbe sei außerdem abwaschbar. Apple sieht dagegen in der Besetzung Vandalismus, Gefährdung von Kunden und Mitarbeitern und beklagt nicht zuletzt Einnahmeverluste. Wie Macgeneration berichtet , hatte Apple noch im Dezember versucht, sich mit Attac gütlich zu einigen, was aber mißlang. Am 12.2 trafen sich die beiden Parteien deshalb vor dem Zivilgericht von Paris (Tribunal de Grande Instance), eine Anhörung die von einer Attac-Kundegebung am Place Louis Lepine begleitet wurde – unter dem Motto „Star Wars“ – wobei Apple natürlich für das Imperium steht...

#ApplePayeTesImpôts



Apple poursuit l'association altermondialiste pour avoir occupé un de ses magasins parisiens le 2 décembre 2017 >> https://t.co/azknWqA4Gk#Apple #AppleContreAttac pic.twitter.com/KICs9XnZel — Le Point Innovation (@LePointInnov) 13. Februar 2018

Laut Cupertino habe zwar jeder das Recht seine Meinung zu vertreten, die Aktionen wären aber Vandalismus und würden Kunden und Mitarbeiter gefährden. In einem Eilverfahren will Apple deshalb laut Attac ein dreijähriges Hausverbot für Attac-Aktivisten durchsetzen, bei Zuwiderhandeln soll eine Strafe von 150 000 Euro fällig werden. Eine Entscheidung des Gerichts wird Ende des Monats erwartet.