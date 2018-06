Augmented Reality: Das ist neu in ARKit 2

In Sachen Argumented Reality ist Apple dank seiner mobilen Hardware und der engen Verzahnung mit iOS der Konkurrenz einige Schritte voraus. Die im letzten Jahr vorgestellte Entwickler Bibliothek ARKit hat auf der WWDC 2018 Anfang Juni einen Nachfolger erhalten: ARKit 2.

Vergrößern ARKit 2 © Fotolia.de, zapp2photo

Die neuen, computerunterstützten Realitäten lassen sich in zwei Kategorien einsortieren: AR und VR. AR steht hier für Augumented Reality und bedeutet, dass die reale Welt mit zusätzlichen künstlichen Inhalten angereichert, sich durch Brillen oder Displays betrachten lässt. Ein Beispiel: Sieht man sich einen Wegweiser durch die Kamera und den Bildschirm des iPhone an, zeigt eine AR-Anwendung die Entfernung zu der Stadt und/oder ein Vorschaubild der Sehenswürdigkeiten dort.



VR hingegen bedeutet Virtual Reality. Also eine komplett virtuelle Welt. Setzt man eine spezielle Brille auf, bewegt man sich als Protagonist in First-Person- oder Third-Person-Ansicht durch eine künstliche Realität. Die ersten Anwendungsbeispiele sind Spiele oder Nachbauten von Sehenswürdigkeiten, die man virtuell durchstreift. An VR hat Apple anscheinend kein großes Interesse, umso mehr an AR.



Apples Heimvorteil bei AR

AR-Anwendungen sind Apps, die sich erweiterten Schnittstellen des Smartphones bedienen. Apples eigene API ARKit hat in diesem Jahr die Versionsnummer 2 erhalten. Bisher konnten AR-Anwendungen lediglich statische Objekte wie Poster lesen und Räume durch virtuelle Objekte erweitern.

ARKit 2 bietet Entwicklern drei grundlegend neue Funktionen : 3D und bewegbare Objekte erkennen, mehrere Spieler können gemeinsam agieren und Anwendungen können den letzten Status speichern, um später zurück zu kehren.



3D und bewegbare Objekte

Neu hinzugekommen sind die Erkennung von 3D-Objekten wie Vasen, Spielzeugen und Möbeln. Außerdem können bewegbare 2D-Objekte erkannt werden. Entwickler haben jetzt die Möglichkeit, Gegenstände wie Spielfiguren oder Verpackungen in die eigene Anwendung zu integrieren. ARKit 2 wir in Zukunft also Apps ermöglichen, die sich immer mehr mit der Realität verzahnen.

Mehrspieler-Modus

Eine weitere signifikante Verbesserung ist das Zusammenspielen mit Freunden. Bislang konnte man nur sein eigenes Spiel (oder eine andere Anwendung) auf dem iPhone oder iPad erleben. ARKit2 ermöglicht das Zusammenspielen von mehreren Endgeräten. Freunde, die sich im gleichen Raum aufhalten, können also am gleichen Spiel teilnehmen und die Aktionen des Anderen am eigenen Bildschirm sehen.

Vergrößern Auf der WWDC 2018 zeigte Lego wie Mehrspieleranwendungen aussehen können.

Speichern des aktuellen Standes

Benutzer sind es gewohnt, dass iOS-Apps sich nach dem erneuten Öffnen in den letzten Zustand vor dem Schließen versetzen. AR-Anwendungen sind jedoch aufwendiger gestrickt und benötigen mehr Speicherplatz. Mit ARKit 2 jedoch erlaubt es Apple den Entwicklern, Spielstände zwischenzuspeichern.



Das Resultat: Eine einmal aufgebaute Umgebung mit imaginären Objekten ist nach dem zwischenzeitlichen Pausieren der Anwendung wieder genauso vorfindbar. Vor allem für Kinder können beruhigt nach Ablauf ihrer erlaubten Spielzeit ins Bett gehen und am nächsten Tag das Spiel an der letzten Stelle wieder aufnehmen.



Damit AR zum Erfolg wird, benötigt Apple Hilfe. Diese findet Cupertino bei Unternehmen wie Adobe, das natürlich daran interessiert ist, dass Kunden Objekte mit kommerzieller Absicht einsetzen. Apple hat hierfür die Türen geöffnet und das USDZ-Format vorgestellt.

Dritthersteller können ihre eigenen 3D-Kreationen in diesen Format abspeichern, um sie anschließend in AR-Anwendungen unter iOS 12 zur Verfügung zu stellen. Bald dürfte es also ein ganzes Ökosystem voller 3D-Objekte und Anwendungen geben, die miteinander interagieren. Wenn auch vorläufig nur unter iOS.

Fazit

Bislang sind AR-Anwendungen vor allem beim jungen Publikum beliebt. Unternehmen wie IKEA und andere Einrichtungshäuser bemühen sich, virtuelle Gegenstände in der realen Umgebung zu platzieren um Kaufentscheidungen zu erleichtern. Bislang fehlen jedoch noch Spaß und Nützlichkeitsfaktor .

Mit dem ARKit 2 geht Apple aber einen großen Schritt. Nicht nur kommen weitere nützliche Features dazu, Apple macht es den Entwicklern auch sehr einfach, komplizierte Anwendungen simpel und schnell umzusetzen. Dank der exzellenten mobilen Hardware und einem funktionierendem Ökosystem bietet Apple gerade alles, um AR zum Erfolg zu führen. Bis es dazu kommt, werden noch ein paar Jahre verstreichen, in Zukunft dürfen wir uns aber auch reichlich mehr AR-Anwendungen im App Store freuen.