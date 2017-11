Australien, Neuseeland: Tim Cook vertwittert sich

Würden Sie auf Anhieb die Unterschiede der Flaggen von Australien und Neuseeland benennen können? Eben!

Vergrößern Australien stellt das Kreuz des Südens korrekter dar als der Nachbar. Zudem überstrahlt der Commonwealth Star alles.

Wichtiger Tag in Australien – In einer landesweiten Abstimmung sprach sich eine deutliche Mehrheit für die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe aus und die Socceroos qualifizierten sich für die WM in Russland, aber das nur nebenbei. In einem Tweet gratulierte Apple-CEO Tim Cook dem Land - für die Entscheidung in der Abstimmung und nicht für die Fußballer. Leider vergriff er sich dabei im Tuch, denn nicht die Landesflagge Australiens zierte seinen Beitrag, sondern die des Übersee-Nachbarn Neuseeland.

Vergrößern Australien (links oben), Neuseeland (rechts oben) und der abgelehnte Alternativ-Vorschlag für Neuseeland (unten Mitte)

Zugegebenermaßen sind sich die beiden Fahnen aufgrund der Mitgliedschaft im Commonwealth und des gemeinsamen Staatsoberhauptes QE II auch recht ähnlich. Die Fußballer der Kiwis müssen nach einer 0:2-Niederlage in Peru nächsten Sommer (auf der Südhalbkugel natürlich Winter) daheim bleiben, zumindest eingetragene Partnerschaften sind im Inselstaat aber schon länger möglich. Cook bemerkte seinen Fehler jedoch bald und korrigierte ihn mit einem Tweet mit korrekter Fahne. Wir können nur vermuten, dass beide Fahnen in seinen Emoji-Favoriten gespeichert sind, denn in der Abteilung "Flaggen" sind diese alphabetisch geordnet und nicht nach Farben.



Congratulations Australia! Another important step toward equality for all. 🇦🇺 #MarriageEquality — Tim Cook (@tim_cook) 15. November 2017

Australier und Neuseeländer sind ein wenig heikel, verwechselt man ihre Fahnen. Weshalb es in Neuseeland auch Überlegungen gab, eine neue Flagge zu küren. Diese Abstimmung ging jedoch im letzten Jahr verloren .