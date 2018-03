Back Market: Erstmals Apple-überholte iPhones im Angebot

Apple bietet seit einiger Zeit auch generalüberholte iPhones an, allerdings nicht in Deutschland.

Vergrößern Backmarket bietet jetzt von Apple generalüberholte iPhones an.

Bei Ebay gibt es zahllose „generalüberholte“ iPhones, was aber oft wenig über den Zustand der Gebrauchtgeräte aussagt. Erstmals bietet der Markplatzt Back Market jetzt in Deutschland von Apple generalüberholte Geräte an. Interessant ist das Angebot, da man ein besonders aufwendig wiederaufbereitetes Gerät erhält. Erhält doch ein von Apple zertifiziertes iPhone ein neues Gehäuse, einen neuen Bildschirm und einen neuen Akku – außerdem wird es neu verpackt und man bekommt 12 Monate Apple-Garantie. Bei den Geräten handelt es sich um Geräte, die möglicherweise über Apple Renew zurückgegeben wurden. Die von Apple bezogenen Geräte sind allerdings relativ teuer: Ein iPhone 7 mit 128 GB Speicher kostet 657 Euro, ein iPhone 6S Plus ab 502 Euro. Back Market bietet die von Apple zertifizierten Geräte unter der eigenen Rubrik „Apple Zertifikat“ an, aktuell sind hier die Modell iPhone 6S, iPhone 6S Plus und iPhone 7 mit 128 GB zu haben. Besonders günstig ist das iPhone 6S mit 16 GB, das für 399 Euro erhältlich ist. Allerdings handelt es sich beim 6S um japanische Geräte mit einer landesspezifischen Besonderheit: Der Auslöseton der Kamera kann nicht deaktiviert werden. Hinweis: Der Anbieter Back Market bietet auch iPhones aus anderen Quellen, hier sollte man aber auf die Zustandsbeschreibung achten: Der Zustand „Stallone“ ist die günstigste Kategorie, der beste Zustand nennt sich „Shiny“. Der in Paris ansässige Markplatz ist in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Belgien aktiv und bezieht die Geräte nach eigenen Angaben von 250 Partnerwerkstätten.

Unsere Meinung : Das Angebot ist sehr interessant und vielleicht auch ein guter Hinweis für Menschen mit Sinn für Nachhaltigkeit. Allerdings ist die Auswahl knapp und der Preis hoch. Liegt das iPhone 7 doch schon recht nahe am sogenannten „Straßenpreis“ für Neugeräte, hier im Macwelt-Preisvergleich ab 650 Euro.