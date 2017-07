Back to School 2017 startet in den USA

Wie jedes Jahr startet Apple eine Aktion für Schüler und Studenten, die sich vor Schulbeginn neue Hardware kaufen.

Vergrößern Back to School mit den Beats Kopfhörern in den USA gestartet. © Apple

Zugabe: Während die Sommerferien noch nicht überall begonnen haben, legt Apple in den USA bereits das Back-to-School-Programm auf, in dessen Rahmen Schüler, Studenten, Lehrpersonal und Angestellte von Bildungseinrichtung beim Kauf neuer Hardware Vergünstigungen bekommen. Wie in den Vorjahren auch, legt Apple jeweils einen Beats-Kopfhörer bei, was sich aber ändert: Käufer des iPhone erhalten keine Zugabe. Mac-Käufer haben die Auswahl zwischen einem Beats Solo 3, Powerbeats und dem Earbud Beats X Wireless, wer ein iPad Pro kauft, bekommt immerhin noch eine Gutschrift in Höhe von 150 US-Dollar und erhielte nur die Beats X Wireless ohne Zuzahlung. In Deutschland wird Apple das Programm zu einem späteren Zeitpunkt starten, die Bedingungen dürften praktisch identisch sein.

2016 hat die Aktion in Deutschland am 8. August in den lokalen Stores begonnen, so ist damit zu rechnen, dass Apple die aktuelle Rabatt-Aktion ebenfalls im gleichen Zeitraum startet, wohl am 7. August, der auf einen Montag fällt.