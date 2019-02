Bereits ermäßigt: Macbook Air und Mac Mini 2018 im Rerfurb Store

Stephan Wiesend

Überraschend früh hat Apple die neuen Macbook Air und Mac Mini im Refurbished Store aufgenommen - mit 15 Prozent Rabatt.

Im Oktober erst hatte Apple die neuen Macbook Air und den neuen Mac Min vorgestellt, jetzt bereits sind sie im Apple Refurbished Store aufgetaucht. Das ist sehr überraschend, da Apple seine Geräte oft erst ein halbes oder ganzes Jahr nach Erscheinen dort anbietet. So erschien zuletzt der iMac Pro erst sechs Monate nach der Vorstellung unter Apples generalüberholten Geräten.



Unter erfahrenen Mac-Anwendern ist der Refurbished Store sehr beliebt, nach unserer Erfahrung handelt es sich bei den Angeboten um wenig genutzte und sorgfältig geprüfte Geräte ohne Gebrauchsspuren. Die einjährige Apple-Garantie gilt bei diesen Geräten ebenfalls. Knapp 15 Prozent beträgt die Ersparnis gegenüber dem offiziellen Verkaufspreis, so gibt es das Einstiegsmodell des Mac Mini i3 für 759 statt 899 Euro. Der offensichtlich besonders begehrte Mac Mini i5 mit 256 GB kam für 1059 Euro statt 1249 in den Store, ist aber bereits ausverkauft.

Vergrößern Der Refurbished Store bekam im November ein neues Layout.

200 Euro spart man bei Kauf eines Macbook Air 13,3 von 2018. Die Version mit 128 GB kostet statt 1349 Euro hier 1149 Euro, alle drei Farben sind verfügbar. Für 1349 Euro ist das Modell mit 256 GB Speicher verfügbar, eine Ersparnis von 240 Euro.



Einen ausführlichen Test des Macbook Air finden Sie hier, unseren Test des Mac Mini auf dieser Seite.

Unsere Meinung:

Es ist überraschend, dass Apple seine neuen Macs so schnell auch generalüberholt anbietet. Die Vermutung liegt nahe, dass Apple damit ein wenig die Umsätze ankurbeln will. Steht das Unternehmen doch nach der letzten Gewinnwarnung etwas unter Zugzwang.