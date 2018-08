Bericht: Amazon will US-Kinokette übernehmen

Nicht mehr nur digital, sondern auch mit ”echten” Lichtspielhäusern vor Ort will der Online-Versandhauskonzern Amazon Filme an die Kunden bringen.

Das jedenfalls berichtet das US-Wirtschaftsmagazin Bloomberg . Demnach möchte Amazon Landmark Theaters übernehmen. Diese ist die größte Kinokette in den USA mit Sitz in Los Angeles/Kalifornien und kümmert sich vor allem um die Ausstellung und Vermarktung von unabhängigen sowie ausländischen Filmen. Doch auch Mainstream-Filme finden sich in deren Angebot, wie aktuell etwa "Mission: Impossible - Fallout" oder "Ant-Man".

Damit hätte Amazon ein starkes Bein in der Direktvermarktung von Original-Filmen direkt in bestehenden Kinopalästen. Derzeit gehören die Landmark Theaters zu Wagner/Cuban Cos. Mark Cuban und Todd Wagner waren spätestens mit dem Verkauf von Broadcast.com an Yahoo im Jahr 1999 zu Milliardären aufstiegen, wie T3N berichtet . Demnach hatten die beiden Landmark im Jahr 2003 für knapp 80 Millionen US-Dollar übernommen. Amazon dagegen dürfte aktuell über ein Vermögen von rund 150 Milliarden US-Dollar verfügen, sodass die Übernahme auch bei einem gestiegenen Preis für die Kinokette kein Problem für Jeff Bezos und seinen Konzern darstellen dürfte.



Details über die Gründe für den potentiellen Verkauf von Landmark durch Wagner/Cuban Cos. sowie die Absichten für die mögliche Übernahme durch Amazon sind bisher noch nicht bekannt, zumal offizielle Bestätigungen bislang noch fehlen. Doch klar ist, dass Amazon mit Filmangeboten vor Ort ebenso wie schon mit eigenen Buchläden und Supermärkten noch näher und ”realer” an seine Kunden herankäme, zumal mit der Erstverwertung von aktuellen Kinofilmen. Allein sein soll Amazon bei seinen Akquirierungsversuchen aber nicht – dem Bericht zufolge steht wahrscheinlich auch Netflix, direkter Amazon-Konkurrent bei der Vermarktung von gestreamten Serien und Filmen, in Verhandlungen mit Landmark Theaters.