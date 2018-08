Best Buy: Apple-Adapter sind meistverkauftes iPhone-Zubehör

Dabei liegen die Kopfhörer-Adapter für die iPhones ab Generation iPhone 7 an der Spitze der Verkäufe bei Best Buy, iPhones ausgenommen.

Vergrößern Nur ein Adapter überzeugt mit seinem Preis-Leistungsverhältnis. © Fotolia / kozirsky

Das berichtet die Website "Ceros" . Nach der dort veröffentlichten Grafik lag von Anfang 2016 bis Anfang 2017 ein Lightning-zu-USB-Adapter an der Spitze der Verkäufe beim US-Elektronikhändler Best Buy, bis zuletzt war es dann der Lightning-zu-3,5mm-Kopfhörer-Adapter, der seit dem iPhone 7 dem Apple-Smartphone beiliegt, um kabelgebundene Kopfhörer weiterverwenden zu können. Apple selbst setzt nämlich auf seine kabellosen Airpods. Diese Zahlen galten bis zum Ende des zweiten Quartals 2018 – seit August 2018 haben sich nun die Airpods selbst an die Spitze der Verkäufe bei Best Buy gesetzt.

Dass ein Produkt, das an sich kostenlos mitgeliefert wird, sich trotzdem an die erste Stelle der Best Buy-Verkäufe setzen konnte, liegt vermutlich daran, dass diese Adapter häufig kaputtgehen oder verloren werden. Und dass jüngst iPhone-Kunden doch lieber auf Kabelgewirr verzichten und zu den Airpods greifen, erklärt dann den neuesten Trend. Die Adapter bleiben immerhin nach wie vor an zweiter Stelle, noch vor dem Macbook Air und dem zuvor erwähnten Lightning auf USB-Kabeladapter. Sollte Apple bei der kommenden iPhone-Generation zusätzlich auf die Gratis-Adapter verzichten, könnten die Verkaufszahlen dafür aber noch einmal neue Höhen erklimmen, wie " Futurezone" spekuliert.

Allerdings muss man hier anmerken, dass die Auswertung der Best-Buy-Zahlen ohne iPhone stattfindet. Die Autoren von "Ceros" merken an, dass Best Buy die Smartphones je nach Generation und Farbe anders klassifiziert, daher ist eine Zusammenfassung der Zahlen für iPhone unmöglich. Eine Behauptung, ein Produkt von Apple verkaufe sich am besten, wenn die iPhones in der Auswertung nicht aufgenommen werden, finden wir doch noch etwas vorschnell. Schließlich verbindet der angesprochene Adapter die iPhones ab iPhone 7 mit den Earpods, ohne die beiden Produkte ist der Kauf von Lightning-auf-Klinke-Adapter nicht nachvollziehbar.