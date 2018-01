BMW: Carplay ab 2019 als Abo-Modell mit jährlicher Gebühr

BMW will für Carplay ab 2019 keine Einmalzahlung mehr verlangen. Sondern stattdessen jedes Jahr neu für Carplay kassieren – als Abomodell. Das verriet ein BMW-Manager aus den USA.

Vergrößern So sieht Carplay im 7er BMW aus.

Der Automobil-Hersteller BMW plant laut einem Bericht der US-amerikanischen Technik-Nachrichten-Webseite "The Verge" Carplay in seinen Fahrzeugen nur noch im Abo-Modell anzubieten. Demnach müssten BMW-Fahrer dann 80 US-Dollar pro Jahr für die Nutzung von Carplay zahlen. Bisher verkauft BMW Carplay – und zwar in der Wireless-Variante – als Ausstattungsoption für einen Einmalbetrag, der in Deutschland 300 Euro und in den USA 300 Dollar beträgt.

BMW soll die Umstellung vom Einmalbetrag zum jährlich verlängerbaren Abonnement im Jahr 2019 planen. "The Verge" zitiert Don Smith, Technology Product Manager für BMW Nordamerika auf der Detroit Auto Show mit den Worten: „Das erlaubt es den Kunden die Geräte (gemeint sind Smartphones, Anm. d. Red.) zu wechseln. Viele Menschen kaufen Carplay und denken, es ist okay. Aber manchmal hören sie damit auf es zu benutzen oder wechseln zu Android“. Im ersten Jahr nach dem Kauf eines BMW-Neuwagens sei die Carplay-Nutzung allerdings gratis, wie Smith erläutert. Ab dem zweiten Jahr müsse der BMW-Kunde dann aber 80 US-Dollar pro Jahr zahlen, wenn er Apple Carplay nutzen will.

Sofern man die übliche Leasing-Dauer von drei Jahren zu Grunde legt, würde der BMW-Kunde mit dem Abo-Modell gegenüber der Einmalzahlung rund 140 Euro sparen, wenn man davon ausgeht, dass die jährliche Abo-Gebühr in Deutschland 80 Euro beträgt. Anders sieht es aber aus, wenn jemand seinen BMW kauft – dann kommt das Abonnementmodell dem Kunden deutlich teurer.

Ob die Aussage des US-Managers auch für den deutschen Markt gilt, ist derzeit noch unbekannt. Wir haben diesbezüglich bei BMW nachgefragt und tragen die Antwort hier nach, sobald sie uns vorliegt.

Smith verriet zudem, dass der Google Assistant im Laufe des Jahres 2018 ebenfalls Einzug in BMW-Fahrzeuge halten wird. Das ist neu, denn bisher stand nur fest, dass BMW ab Mitte 2018 Alexa in seine Fahrzeuge integrieren werde. Zudem weigert sich BMW bisher beharrlich Android Auto in seine Fahrzeuge zu integrieren.

Über Alexa-Sprachbefehle soll der BMW-Fahrer zunächst sein Fahrzeug auf- und zusperren und die Lichter steuern können. Neue Alexa-Skills sollen darüber hinaus weitere Möglichkeiten bieten. Diese neuen Skills sollen zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2018 erscheinen.

