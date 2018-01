BMW kassiert für Carplay jährlich – auch in Deutschland

BMW bietet Apple Carplay auch in Deutschland nur noch als Abo-Modell an. Statt einmalig 300 Euro muss der BMW-Kunde nun fortlaufend für Carplay zahlen. Deutsche Kunden müssen sogar mehr als US-Kunden bezahlen.

Vergrößern BMW kassiert jetzt für Carplay jedes Jahr

Gestern haben wir darüber berichtet, dass BMW Carplay in den USA nur noch als Abo-Modell für 80 US-Dollar pro Jahr anbieten will. Auf unsere Frage, ob BMW das US-Abo-Modell für Carplay auch für Deutschland übernehmen wollte, antwortete Nadja Horn, BMW-Pressesprecherin für Connectivity & Digital Services nur sehr knapp: „Aktuell ist das zu 03/2018 nur in den USA und Kanada geplant.“ Auf unsere Nachfrage, ob sich für Bestandskunden etwas ändern würde und ob ein BMW-Kunden, der Carplay in der Vergangenheit 300 Euro gekauft habe, dieses zeitlich unbefristet ohne zusätzliche Kosten weiter nutzen könnte, antwortete Nadja Horn jedoch nicht. Jetzt wissen wir auch warum.

Carplay im BMW: Für 110 oder 300 Euro

Denn BMW macht Carplay für Kunden aus Deutschland deutlich teurer. Für 300 Euro kann man Carplay künftig nur noch drei Jahre lang nutzen. Danach muss man jedes Jahr nachzahlen und zwar offensichtlich 110 Euro pro Jahr oder weitere 300 Euro für noch einmal drei Jahre. Alternativ kann der BMW-Kunde Carplay auch erstmal nur für ein Jahr ausprobieren und dafür von Anfang an 110 Euro zahlen.

Voraussetzung für Carplay ist zudem ein hochpreisiges Connected-Drive-Infotainmentsystem: BMW Navigation Professional und Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung oder Telefonie mit Wireless Charging.

Zum Vergleich das in den USA ab März 2018 gültige Abo-Modell für Carplay: 80 Dollar pro Jahr, jährlich kündbar. Das erste Jahr nach dem Kauf eines Neuwagens ist in den USA kostenlos, US-Kunden zahlen also erst ab dem zweiten Nutzungsjahr. Deutsche Kunden zahlen dagegen von Anfang an.

Audi, Daimler, Porsche, Opel, Seat, Skoda, Volkswagen und Volkswagen Nutzfahrzeuge verlangen bisher nur einen Einmalbetrag für Carplay. Bleibt abzuwarten, ob sich vom Beispiel BMW auch noch andere Automobil-Hersteller inspirieren lassen und eine jährliche Gebühr statt einer Einmalzahlung verlangen.

BMW ist derzeit der einzige Automobil-Hersteller, der Wireless Carplay ab Werk anbietet. Alle Konkurrenten integrieren Carplay nur als kabelgebundene Lösung in ihre Fahrzeuge.

Apple Carplay im Test: Funktionen, Apps, Anbieter, Wireless Carplay