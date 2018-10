Businessweek: China pflanzte Spion-Chips in Server von Apple und Amazon

Server von amerikanischen Webdiensten sollen mit Spionagechips verseucht gewesen sein, Amazon und Apple dementieren vehement.

Vergrößern Server von Super Micro sollen mit einem chinesichen Spionagechip verseucht gewesen sein.

Es könnte eine journalistische Sensation sein: Laut einem Bericht der zu Bloomberg gehörenden Businessweek sollen in China produzierte Server-Mainboards der Firma Super Micro mit einem speziellen Spionagechip versehen worden sein. Etwa 30 US-Firmen wären betroffen gewesen, darunter auch Amazon und Apple. Der Artikel ist äußerst ausführlich, laut Businessweek dauerten die Recherchen dazu etwa ein Jahr. Nach Berichten von insgesamt siebzehn von Bloomberg befragten Quellen in Firmen und Behörden habe Amazon schon 2015 einen dieser Chips in Größe eines Reiskorns in Servern des US-Herstellers Super Micro gefunden und die Behörden informiert. Im gleichen Jahr habe auch Apple diese Spionagechips in seinen Servern gefunden. Diese im Auftrag des chinesischen Militärs eingefügten Spezialchips waren äußerst winzig, sollen aber in der Lage gewesen sein, auf entfernte Server zuzugreifen und die Systemsoftware zu korrumpieren. Ziel der Angriffe seien aber weniger Konsumenten als amerikanische Regierungsbehörden gewesen. Aktuell gäbe es sogar noch raffiniertere Spionagetechnologie.

Apple, Amazon und Super Micro haben diesen Bericht aber bereits ungewöhnlich vehement dementiert . Sie hätten keine derartigen Bauteile in ihren Servern gefunden und es hätte auch keinerlei Nachforschungen von Behörden gegeben. Auch der amerikanische Hersteller der Server Super Micro, dessen Aktienwert abrupt absackte, hat nach eigener Aussage weder von Spionagechips noch Nachforschungen der Behörde Kenntnis. Ein Dementi gab es zudem auch von der chinesischen Regierung. Apple und Amazon wurden vor Veröffentlichung des Artikels übrigens von Bloomberg kontaktiert und sind laut den Pressemitteilungen anscheinend verärgert, dass der Artikel trotz ihrer Dementis veröffentlich wurden. So hatte sich Apple etwa kürzlich von Super Micro als Lieferanten getrennt, das habe aber andere Gründe gehabt. Apple betont außerdem ausdrücklich , es gebe keinerlei Redeverbot der Behörden zu diesem Thema. Die US-Regierung sieht den Report aber offenbar bereits als Bestätigung ihrer kritischen Haltung gegenüber China.



Unsere Meinung: Der Artikel ist sehr ausführlich und klingt glaubwürdig, allerdings wirken auch die Dementis des Beteiligten sehr vertrauenswürdig. Eigentlich kann sich Bloomberg nur auf seine anonymen Quellen berufen, weshalb es uns schwerfällt, den Wahrheitsgrad einzuschätzen. Der Report wird Fachkreise aber wohl noch etwas länger beschäftigen.