Connect: Bestes Handy-Netz wieder von der Telekom

Zum 25. Mal hat das Fachportal Connect gemeinsam mit P3 Communications im Mobilfunknetztest den besten Anbieter ermittelt.

Vergrößern Mobilkfunk © Fotolia.de, Animaflora PicsStock

Und dies ist laut Mobilfunknetz-Test 2019 von Connect , das auch eine Printausgabe seines Magazins anbietet, ganz klar die Telekom vor Vodafone und Telefonica Deutschland (aus ursprünglich E-Plus und O2). Im Bereich Sprache punktet die Telekom mit 316 von 340 möglichen Punkten, Vodafone und Telefonica folgen mit 304 respektive 263 Punkten auf den Plätzen.

Beim Datenaustausch wie zum Beispiel Internet liegt die Telekom mit 461 von 510 maximal erreichbaren Punkten ebenfalls an der Spitze, wiederum gefolgt von Vodafone mit 408 und Telefonica mit 349 Punkten. Beim Crowdsourcing liegt ebenfalls die Telekom mit 111 von höchstens 150 Punkten vor Vodafone (98 Punkte) und Telefonica (68 Punkte) vorn. Im Gesamtergebnis ergibt sich ein ”sehr gut” für die Telekom mit 888 Gesamtpunkten vor Vodafone (”gut”/810 Punkte”) sowie Telefonica (lediglich ”befriedigend” mit 680 Punkten).

Getestet wurde in Städten, in Kleinstädten, auf dem Land, beim Fahren mit dem Auto, im Zug oder unterwegs zu Fuß, die ”Drive- und Walktests”. Das Crowdsourcing soll zeigen, was beim Kunden im Durchschnitt wirklich ankommt.

Im Fazit heißt es , dass eine starke Telekom zum achten Mal in Folge den Gesamtsieg einfahren konnte, dies sogar mit einer leichten Steigerung. Vodafone erzielt einen guten zweiten Platz, während man bei Telefonica durch den Zusammenschluss von E-Plus und O2 besonders in den Großstädten klare Fortschritte erkennen kann. In Kleinstädten und auf Verbindungsstraßen bleiben diese Anbieter aber noch zurück.

Besonders kritisiert werden die Ergebnisse des Tests in der Bahn: Hier sei im Vergleich zu den Vorjahren kein Fortschritt zu erkennen. ”Dürftige Leistungen sowohl beim Telefonieren als auch in der Datenkommunikation adressieren alle drei deutschen Netzbetreiber mit der klaren Aufgabe, hier endlich für Verbesserungen zu sorgen”, resümieren die Tester. Im Rahmen des Artikels finden sich auch zahlreiche Infografiken zur detaillierten Auswertung .

Außerdem gibt es Testergebnisse für Österreich , wo T-Mobile nun wieder an der Spitze liegt, diejenigen für die Schweiz sollen nachgeliefert werden. Für Österreich gelte insgesamt, dass man dort zwischen drei starken Anbietern auswählen könne, und das zu deutlich günstigeren Tarifen als in Deutschland führt. Laut einer Studie von Cable.co.uk landet Deutschland europaweit nur im Mittelfeld , was das Preisleistungsverhältnis bei den Internet-Tarifen angeht.