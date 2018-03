"Consumer Reports": iPhone X hat beste Smartphone-Kamera

In einer aktuellen Liste der besten Smartphone-Kameras von Consumer Reports erhält das iPhone X den ersten Platz.

Vergrößern Laut CR bietet das iPhone X die beste Kamera auf dem Markt. © Apple

Einen Komplettsieg erreichen Apples Smartphones im neuen Ranking von "Consumer Reports". Das renommierte Verbrauchermagazin hat eine Liste der zehn besten Smartphone-Kameras veröffentlicht, das iPhone X landet hier auf dem ersten Platz. Das iPhone 8 landet auf dem zweiten, das iPhone 8 Plus trotz Doppelkamera auf dem dritten Rang. Den unbeliebten vierten Platz erhält das Samsung Galaxy S8+. Das Google Pixel 2 fehlt in der Rangliste allerdings, Consumer Reports hat dieses Modell bisher nicht getestet, ebensowenig das gerade vorgestellte Galaxy S9. Unseren Test des Pixel 2 lesen Sie hier.

Schon beim Test des iPhone X hatte das Magazin die gute Kamera des iPhone X gelobt, sowohl Fotos als auch Videos wären hervorragend. In der Gesamtwertung musste sich das iPhone X damals aber dem iPhone 8 und auch dem Galaxy S8 geschlagen geben. Das iPhone X biete eine „fantastic camera and beautiful display, but other phones are tougher and can operate longer on a charge.“

Die komplette Rangliste. Apple iPhone X Apple iPhone 8 Apple iPhone 8 Plus Samsung Galaxy S8+ Apple iPhone 7 Apple iPhone 6s Plus Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy Note 8 Apple iPhone 7 Plus Samsung Galaxy S8 Active

Unsere Ratgeber zu dem Thema:

" Porträt-Fotos mit dem iPhone X – so geht's "

" iPhone X: Nachtaufnahmen mit der Doppelkamera "

" Portrait-Bilder auf dem iPhone X besser bearbeiten "