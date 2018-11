Cyber Monday: Fitbit mit starken Rabatten

Für die Gesundheit etwas tun und dabei sparen: Fitbit räumt auf Amazon Rabatte bis zu 43 Prozent ein.

Nicht jeder mag eine Smart Watch, die zwar etliche Gesundheitsfunktionen bietet, aber auch mit Meldungen von privaten und geschäftlichen Mails und Nachrichten nervt und auf der Apps ständig um Aufmerksamkeit buhlen. In Bewegung bleiben und diese vermessen, kann man auch wunderbar mit den etwas einfacheren Fitnessarmbändern.

Doch was heißt einfach? Vor der Apple Watch waren die Armbänder von Fitbit mit das Beste, was man bekommen konnte, akkurate Schrittzähler mit kluger App-Steuerung am Handgelenk. Fitibits haben mit der Zeit aber weit mehr gelernt, als nur Schritte zu zählen oder den Schlaf zu protokollieren, Pulsmessung gehört nun ebenso zum Standard - selbst Smartwatches, die sich auf Gesundheitsfunktionen konzentrieren, hat Fitbit im Angebot.

Zum Cyber Monday gibt es bei Amazon jede Menge spannende Schnäppchen, um bis zu 50 Prozent hat Fitbit die Preise reduziert .

Highlights sind etwa:

Fitbit Charge 2 Unisex Armband zur Herzfrequenz und Fitnessaufzeichnung (ab 89,95 Euro)

Fitbit Ionic Health & Fitness Smartwatch (209,95 statt 329,95 Euro)



Fitbit Unisex Fitness Uhr Blaze (ab 109,95)

Fitbit Unisex Fitness Armband Alta ab 77,28 Euro