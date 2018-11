Cyber Week: Adobe CC 40 Prozent günstiger

Anlässlich der Cyber Week ist die Adobe Creative Cloud wieder rabattiert zu haben. Sogar der ermäßigte Schüler/Studententarif wird noch günstiger.

Vergrößern Die Adobe Creative Cloud gibt es diese Woche stark reduziert © Adobe

Adobe Creative Cloud 40 Prozent günstiger

Es ist wieder Cyber Week und viele Konzerne locken mit Rabatten auf ihre Produkte. Adobe ist natürlich auch wieder dabei und bietet die Adobe Creative Cloud vergünstigt an. Das Abo enthält alle Produkte des Konzern inklusive Photoshop, Audition, Premiere Pro und viele weitere. Es ist also alles dabei was das kreative Herz begehrt. Der Rabatt beträgt stolze 40 Prozent bei Abschluss eines Jahresabos. Statt 59,49 € kostet das Abo nur noch 35,60 € monatlich.

Rabatt für Schüler und Studenten

Schüler und Studenten erhalten sogar auf das bereits rabattierte Abo nochmal knapp 20 Prozent Nachlass. Statt 19,34 € monatlich bezahlen sie nur noch 15,47 €.

