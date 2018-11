Cyber-Woche: Bluetooth-Lautsprecher reduziert

Watt auf die Ohren: Amazon hat günstige Bluetooth-Lautsprecher nochmals reduziert.

Jetzt kommt auch noch das iPad Pro ohne Audioausgang, auf den Apple seit dem iPhone 7 verzichtet. Bluetooth ist aber auch für hochwertigen Klang eine gute Alternative, an Lautsprecher für Wohnzimmer, Küche und Bad will man ohnehin sein iPhone oder iPad nicht per Kabel anbinden.

Zum heutigen Start der Cyber Woche bei Amazon hat der Händler jede Menge von Bluetooth-Lautsprechern im Preis reduziert , der Rabatt beträgt bis zu 37 Prozent.

Interessant sind hier zum Beispiel der Avantree 3 in 1 Portable , der auch noch ein UKW-Radio integriert hat, der BassPal , den man mit seiner IPX7-Zertifizierung auch in die Dusche mitnehmen kann oder der Aukey Eclipse mit seinen 20 Watt Nennleistung und der Bassanhebung.