Cyberport München: iPad für 249 Euro, Airpods für 139 Euro

Zur Eröffnung des Stores am Stachus in München gibt es günstige iPad, Apple Watch, Macbooks und Airpods.

Vergrößern Das Angebot gilt in München am Stachus

Diesen Freitag eröffnet der Händler Cyberport am Stachus einen neuen Store und bietet besonders interessante Eröffnungsangebote – leider nur in begrenzten Stückzahlen. Das Auslaufmodell des iPad von 2017 mit 32 GB gibt es für 249 Euro, das Macbook Pro 13,3 Retina von 2017 mit 256 GB für 1449 Euro (statt 1749 Euro). Auch die Airpods sind günstig zu haben, sie kosten am Eröffnungstag 139 Euro.

Ein iPhone 8 gibt es außerdem zu 629 Euro, die Apple Watch Nike+ LTE für 369 (statt 479 Euro)

Der Store ist im Galeria Kaufhof am Königsplatz Stachus in München zu finden, zwischen 1. und 6. Juni gibt es weitere attraktive Angebote und ein iPhone-X-Gewinnspiel.

