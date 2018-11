Cyberweek: Beats-Kopfhörer 43 Prozent günstiger

Watt auf die Ohren: Den Beats Solo 3 gibt es heute bei Amazon zum unschlagbaren Preis von 169 Euro. Wenn auch nur in schwarz oder weiß.

Vergrößern Ein schickes Paar © Apple

Auch Apple wird sich am Wochenende in die Rabattschlacht begeben , auch welche Produkte es aber welche Nachlässe gibt, steht noch nicht fest. Der Mac-Hersteller will nun ja auch aktuelle Produkte bei Amazon anbieten, was aber zu Lasten bisher unabhängiger Händler auf der dortigen Plattform Amazon Marketplace gehen wird. Wir sind gespannt auf die Angebote morgen im Apple Store und bei gegebenenfalls Mac-, iPad- und iPhone-Rabatte bei Amazon.

Aber schon heute sehen wir dort ein Produkt, das es sonst im Apple Store gibt, zu einem unschlagbaren Preis: Die Bluetooth-Kopfhörer Beats Solo 3 bietet Amazon zu 43 Prozent vergünstigt für 169 Euro an. Kleiner Haken an der Sache: Dieser Preis beschränkt sich auf die Farbvarianten schwarz und weiß. Doch auch andere fassungen sind recht günstig zu haben: Silber für 185 Euro, Rot für 200 Euro, Rosa und Gold für 220 Euro. Bei Apple kosten alle Beats Solo 3 derzeit 300 Euro, ein Sondermodell zum 90sten Geburtstag von Mickey Mouse sogar 330 Eur o.

Beats Solo 3 in schwarz bei Amazon kaufen

Beats Solo 3 in weiß bei Amazon kaufen