Dank iPhone X und Airpods: Apple innovativste Firma 2017

"Für eine Firma, die seit 2010 keine Innovationen mehr vorgestellt hat, hat Apple 2017 ganz schön viel Neues gebracht" – Ein Seitenhieb an die Kritiker.

Vergrößern Das iPhone X ist sicher das beste iPhone, das Apple je hergestellt hat.

Das Magazin "Fast Company" hat Apple auf seiner Liste der 50 innovativsten Unternehmen auf Platz 1 gesetzt . Für ein Unternehmen, das seit 2010 angeblich keinen Hit mehr gehabt habe, hätte Apple ein bemerkenswertes Jahr 2017 hinter sich, heißt es zur Begründung. So erwiesen sich etwa die Airpods als Bestseller, das ARKit startet durch und das iPhone X habe sogar Skeptiker überzeugt. Apple entwickle nicht nur oberflächlich, sondern gehe in die Tiefe und konstruiere anders als die Konkurrenten auch seine eigenen Chips. Laut "Fast Company" ist Apple so gut darin geworden, dass selbst der Vorgänger-Chip A10 Fusion im iPhone 7 die gesamte Konkurrenz weggefegt habe. Diese Hardware-Performance macht sich nicht nur an der Geschwindigkeit der Apps etc. bemerkbar, sondern auch bei anderen Funktionen: So betreibt Apple anders als Google und Amazon einen komplett anderen Ansatz in Sachen Künstliche Intelligenz. Die meisten Berechnungen finden somit auf den iOS-Geräten selbst statt und nicht auf ausländischen Servern.



Auf den folgenden Plätzen der Liste finden sich Netflix, Square, Tencent und Amazon. Fast Company lobt Netflix für das aktuelle Design der Startseite. Demnach hat das Unternehmen geschafft, selbst auf den kleinen Bildschirmen eines iPhones oder Android-Geräts neue Filme oder Inhalte überzeugend zu präsentieren. Netflix sei es gelungen, das langwierige Recherchieren nach neuen Filmen durch eine angenehme Entdeckungsreise zu ersetzen. Tencent, der Entwickler von WeChat, steht bei Fast Company auf Platz vier. Demnach hat die Messenger-App schon längst die Grenzen einer simplen Chat-Anwendung überschritten. Tencent wachse mit eigenen Spielen, Video-Inhalten und zuletzt mit eigener digitalen Bibliothek zu einem Mammut im Bereich Content und Unterhaltung heran.