Das bedeuten einige der 371 Logos der Apple-Einladungen

Zur kommenden Keynote am Dienstag hat sich Apple etwas Besonderes einfallen lassen: Als Einladung gab es mehr als 300 verschiedene stilisierte Apple-Logos.

Vergrößern Apples Geschichte, © Apple

Zugegebenermaßen, bei der Einladung zur letzten iPhone-Keynote wären wir fast verzweifelt. Denn was lässt sich in einen Kreis hinein interpretieren? Entweder alles – oder nichts. Für die Keynote am kommenden Dienstag hat Apple dafür mehr als 300 unterschiedliche Einladungen verschickt, darauf zu sehen sind mehr oder weniger stilisierte und abstrahierte Apple-Logos. Sämtlichen 371 Bilder gibt es in einer Imgur-Galerie zu sehen. Diese hat aus Original-Bildern ein Reddit-Nutzer erstellt, Macrumors hat sie gestern veröffentlicht.

In der Liste finden sich keine Doppler, dafür aber ein paar Logos, die offenbar aus vergleichbaren Serien stammen und sich nur in der Farbe unterscheiden. Doch wir haben ein paar mehr gefunden, die eine weitere Bedeutung bzw. Anspielung an bekannte Erscheinungen haben. An der schieren Menge aller Logos ist es anzunehmen, dass Apple dafür außer seiner eigenen Design-Abteilung noch weitere Künstler (weltweit) unter NDA engagiert hat. Wenn sich schon die Keynote um die neuen iPads und womöglich Apple Pencil (2) drehen wird, warum nicht Künstler, die damit arbeiten zu würdigen und eine eigene Mal-App vorstellen?

Doch dies bleibt im Bereich der Spekulation, wir wollen uns aber konkreten Apple-Logos widmen und versteckte Botschaften darin finden. Wir habe jedoch nur ein Bruchteil dessen erkannt, was Apple unter 371 Logos bietet, wenn es Ihnen etwas Neues einfällt, melden Sie sich in den Disqus-Kommentaren oder auf Facebook.

Vergrößern Hier wichtige Ereignisse der Apple-Geschichte zu sehen: "Think different", Big-Brother-Werbung von 1984, Finder, iChat, Digitale Krone, Emojis, Ur-Mac, der Beach-Ball, Airpods, "Rotten Apples", vielleicht auch mehr? © Apple

Vergrößern Dieses Logo erinnert an "Monument Valley", das bekannte iOS-Spiel in 3D-Welten. © Apple

Vergrößern Wahrscheinlich zu weit her geholt, aber hier sehen wir 3D-Brillen aus dem Kino. © Apple

Vergrößern Das ist eine eindeutige Anspielung auf Pablo Picasso, insbesondere seine Kubismus-Periode. © Apple

Vergrößern Dies erinnert uns ein wenig an Chief Wahoo. © Apple

Vergrößern Ein Patchwork aus Plastik, Pailletten, Fäden © Apple

Vergrößern Eine 8-Bit-Grafik aus den Zeiten des klassischen Macs. © Apple

Vergrößern Versteckt sich da eine Inschrift auf Arabisch? © Apple

Vergrößern Passend zum Veranstaltungsort: Apple Logo als Big Apple! © Apple

Vergrößern Dies erinnert uns an den neuen Apple Store in Wien. Mit einem ähnlichen Logo hat Apple die Eröffnung beworben. © Apple

Vergrößern Huch, versteckt sich da eine römische Büste zwischen markanten Pinsel-Strichen? © Apple

Vergrößern Aqua-Oberfläche ein bisschen zu buchstäblich interpretiert. © Apple

Vergrößern Sonnenuntergang in einer unbekannten Stadt. © Apple

Vergrößern Ein Drahtseil zum Apple-Logo stilisiert. © Apple

Vergrößern Jemand bei Apple hat Faible für spanische Maler, hier eine Anspielung auf Joan Miró. © Apple

Vergrößern Wer googelt mal "Giuseppe Arcimboldo" und "Frühling"? © Logo

Vergrößern Dies erinnert uns an die Kugeln des Eurovision Song Contest 2017. © Apple

Vergrößern Und das ist eine Anspielung an van Gogh, bzw. seine "Sternennacht". © Apple

Vergrößern Dies ist auch eine Sternennacht, jedoch nicht nach van Gogh. © Apple

Vergrößern Ein Leoparden-Muster bestehend aus Buchstaben A, P, P, L, E. Das Bild faucht einen regelrecht an. © Apple

Vergrößern Stilisierte Hauptplatine oder doch Raspberry Pi? Auf jeden Fall ist Audio-Klinke noch dabei. © Apple

Vergrößern Kreuzstickerei ist überall verbreitet, solche geometrischen Muster kennen wir aus der Westukraine oder aus Mexiko. © Apple

Vergrößern "Diamonds are a Girl's Best Friend"? © Apple

Vergrößern Das ist eindeutig Gzhel, eine Art russischer Ornamentsmalerei. © Apple

Vergrößern Eine Anspielung auf geodätische Linien? © Apple

Vergrößern Und wieder eine kalligraphische Handschrift, diesmal auf Englisch. © Apple