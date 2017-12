Das iPad 2017: Wende erreicht

Das iPad wird immer mehr zum normalen Computer. Was man allein schon an der Nomenklatur erkennt.

Vergrößern © Apple

Was ist das iPad nun? Ein zu groß geratenes iPhone, mit dem man aber nicht wirklich telefonieren kann? Oder ein Laptop, dem Wesentliches fehlt? "Kaufen Sie sich einen richtigen Computer", herrschte Microsoft-Chef Satya Nadella letztens nur halb im Scherz iPad-Nutzer an. Apple kontert mit einer Werbekampagne: Das iPad ist sehr wohl ein richtiger Computer.

Und das ist auch der Fall. Wenngleich man natürlich mit Einschränkungen leben muss. Die Rechenleistung einer Workstation wird man niemals auf eine Tablet bekommen, auch wenn die jüngsten Chips in Benchmarks mit denen des Macbook Pro Schritt halten können, sind diese auf Dauerleistung ausgelegt. Im Büro, im Außendienst, im Schulen und Universitäten, im Bildungswesen, aber auch als Hilfsmittel für professionelle Fotografen und Musikproduzenten - überall findet das iPad seinen Einsatz und verdrängt Laptop und Desktop immer mehr in Nischen.

In den letzten Jahren musste man sich Sorgen machen, ob denn Apple nicht zur früh die Post-PC-Ära ausgerufen habe und das iPad nach einem starken Start in den Jahren nach 2010 nicht wieder allmählich von der Bildfläche verschwinden würde. Zur Erinnerung: Das iPad verkaufte sich anfangs wesentlich besser als das iPhone, die Meilensteine von einer oder zehn Millionen verkauften Geräte setzte das iPad in weit kürzerer Zeit. Doch dann stagnierte das Wachstum, ehe es in den letzten drei Jahren sich sogar in das Gegenteil verkehrte. Erst im Jahr 2017 bekam Apple wieder die Kurve mit dem iPad und legt wieder an Stückzahlen und im Umsatz zu. In den letzten beiden Quartalen des Geschäftsjahres 2016/17 verkaufte Apple wieder mehr Geräte als im jeweiligen Vorjahreszeitraum.



Vergrößern Fieberkurve des iPad: Erst in den letzten beiden Quartalen weist sie wieder nach oben.

Möglich gemacht hat das Apple mit einer Neuausrichtung des Portfolios. Die Trennung zwischen dem iPad, das eher für Endverbraucher geeignet ist und dem iPad Pro für professionelle Ansprüche ist schon durch die Produktbezeichnung scharf. So ähnlich wie beim Macbook und dem Macbook Pro: Diese bekommen auch keine fortlaufenden Nummern oder seltsame Namenszusätze mehr, sondern unterscheiden sich nur noch durch das Baujahr oder die Bildschirmgröße. Macbook Air und iPad Air sind gleichermaßen Auslaufmodelle.

Hauptunterschied der beiden iPad-Reihen: Nur die Pros lassen sich mit dem Apple Pencil bedienen und verfügen über einen Smart Connector, an den man etwa Tastaturen anhängen kann. Auch das kleinere der Pros kommt nun aufgrund der etwas größeren Bildschirmmaße von 10,5 Zoll in der Diagonale mit einem Fullsize-Keyboard, bei dem die Mittelpunkte der großen Tasten mindestens 17 Millimeter Abstand benötigen.

Wirklich interessant wird das iPad aber erst mit iOS 11, man kann durchaus sagen, dass es sich bei der iPad-Version um eine eigene Fassung des mobilen Betriebssystems handelt. Das war aber erst der Anfang, für 2018 hat Apple womöglich Pläne für das iPad, die es für weitere Zielgruppen attraktiv machen könnte: Denn Entwickler konnten bisher nur für das iPad programmieren, aber nicht auf ihm.

Das ist aber Zukunftsmusik, lesen Sie hier nochmal, was wir 2017 über das iPad zu berichten wussten:

iPad Pro, iPad, Mini – Welches iPad soll ich kaufen?

Apples Sorgenkind iPad hat sich zuletzt wieder besser verkauft, dank der neuen iPad Pro. Im Angebot sind aber noch weitere attraktive Modelle. Unser ausführlicher Überblick .



Test iPad 2017: Das Brot-und-Butter Tablet

Wir haben das iPad 2017 in der Hand gehabt, das etwas günstiger und schneller, aber auch etwas dicker und schwerer geworden ist. Lesen Sie hier den Test aus dem Frühjahr 2017

iPad Pro 2017 mit A10X-Prozessor

Kann das iPad Pro 2017 ein Notebook ersetzen? Die nötige Leistung hätte es. Und das iOS 11 wird weitere nützliche Funktionen bieten. Wir haben uns die große Version des iPad Pro 2017 genauer angesehen.

Die besten Apps für den Apple Pencil

Der Apple Pencil ist nicht wirklich ein Eingabestift, iOS kommt auch gut ohne einen solchen aus. Aber als Werkzeug für Kreative etabliert er sich: Die besten Apps für den Apple Pencil. Unsere Übersicht



Whatsapp auf dem iPad: Erste Spuren in den Betas

Ursprünglich war Whatsapp nur für Smartphones gedacht. Inzwischen aber gibt es Clients auch für Mac, PC und das iPad, jedoch keinen von Whatsapp selbst. Das könnte sich nun ändern .

Das iPad als Ersatz für das Macbook?

Steve Jobs war der Meinung, mit iPhone und iPad hätte die Post-PC-Ära begonnen, Tim Cook meint, das iPad werde über kurz oder lang den Desktop oder zumindest den Laptop ersetzen. Vieles ist seither passiert, Apps sind zu richtigen Anwendungen gewachsen und Zubehör lässt den einfachen Bildschirm mit Tastaturen und Stiften erweitern. Wir haben das Konzept im Jahr 2017 nochmals auf den Prüfstand gestellt .

Playgrounds in iOS 11 – Mit dem Code auf dem Spielplatz

Auf dem IPad ab iOS 11 erscheint eine neue App mit dem Logo eines Mauerseglers drauf. Entwickler werden Swift darunter vermuten – und gar nicht mal so falsch liegen. Denn Apple geht in seinen Bemühungen um Programmierernachwuchs noch einen Schritt weiter und bringt gleich eine Lern-App für seine eigene Programmiersprache .

iPad Pro und iOS 11: Bilder und DSLR-Kameras unterwegs verwalten

Der Mac gilt als Standardwerkzeug für alle Fotografen. Mit einem MacBook Pro mit SD Karten Slot und Adobe Lightroom sind Hobby sowie professionelle Fotografen bestens ausgerüstet. Wir haben uns eine leichtere Alternative genauer angeschaut: Das iPad Pro mit SD Karten Adapter. Lesen Sie hier über unsere Erfahrungen .

16 geheime Tipps und Tricks für das iPad

Apple hat so manch nützliche Funktion auf dem iPad versteckt, die man entweder nur per Zufall entdeckt oder von deren Existenz man nie etwas erfährt. Wir stellen 16 geheime Features vor .

iPad Pro Hüllen – eine Übersicht

Es muss nicht immer Apple sein: Zwar führt der iPad-Hersteller mit dem Smart Case, Smart Cover und nicht zuletzt dem nicht für deutsche Schreiber erhältlichen Smart Keyboard eine Reihe praktischer Lösungen zum Schutz des teuren Tablets. Die Alternativen sind aber in der Regel besser – und nicht selten preiswerter .



Emojis auf dem iPhone, iPad und Mac: So geht's

Sie sind bunt, sie sind niedlich und nützlich noch dazu: Wir zeigen Ihnen, wie Sie Emojis auf iPhone, iPad und Mac verwenden. So geht's!

iPad Code oder Passwort vergessen? So entsperren Sie das Gerät

iPad-Code vergessen? Nicht immer kann das Zurücksetzen auf Werkeinstellungen das Problem lösen. Diese Tipps helfen wirklich .

