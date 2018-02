Der HomePod im Blick der Tester

Nach ersten Testberichten kann der Homepod vor allem durch seine gute Qualität als Lautsprecher überzeugen – Siri muss noch lernen.

Der HomePod ist zwar flott eingerichtet, bietet einen klaren Sound und Siri findet durchaus die Musik, die man hören möchte, doch um mehr aus dem HomePod herauszuholen, muss man ein bisschen in die Tiefe gehen. Vor allem in den Einstellungen des Gerätes, die sich in der Home-App finden, ist einiges zu finden, wie unsere Kollegen der Macworld näher erläutern . So kann man dort etwa Songs unterdrücken, die "explizite" Texte haben - das dürfte vor allem Hörer in den USA und UK interessieren, hierzulande weniger. Aber es lässt sich auch einstellen, ob Siri einen kurzen Ton von sich gibt, wenn der Sprachassistent registriert hat, wenn er verlangt wird. Apropos Siri: Mit Hilfe der Sprachkommandos lässt sich auch die Lautstärke präzise regeln oder Musik nach Genre spielen. Ebenso weiß die Assistentin, wie das erste Album von Pink Floyd heißt, wenn einem "The Piper at the Gates of Dawn" zu lang ist. Was enttäuschend ist: Über Siri auf dem HomePod kann man keine Telefonate initiieren, wenigstens lässt sich der Lautsprecher als Wiedergabegerät beim Telefonieren einsetzen.



Aber vor allem bei der künstlichen Intelligenz hat der HomePod noch Nachholbedarf, wie bereits mehrere Tester unabhängig voneinander festgestellt haben. Apple kann durchaus nachlegen und wird das in vielen Bereichen gewiss tun. Ganz oben auf der Wunschliste steht jedoch der Multiuser-Support, was Siri dazu zwingen müsste, noch genauer hinzuhören, um Stimmen auch unterscheiden zu können. Daran dürfte Apple sicher arbeiten, eher weniger daran, auch andere Musikdienste wie Spotify über den den HomePod anzubieten. Fraglich dürfte daher auch sein, ob Apple das in den HomePod integrierte Bluetooth tatsächlich einmal dazu nutzen wird, den HomePod auch von anderen Geräten außerhalb des Apple-Universums ansprechen zu lassen. Hingegen könnte eine noch tiefere Integration in das Ökosystem und vor allem die Anlagen der Nutzer ein realistisches Ziel sein, denn warum sollte der HomePod nicht das Wetter auf einem 4K-Fernseher anzeigen, den ein Apple TV steuert? Immerhin: Mit AirPlay 2 sollen in Kürze auch Multiroom-Fähigkeiten hinzukommen.

Keine besonders gute Bewertung bekommt der HomePod im Test unserer Kollegen der Macworld, nur drei von fünf Mäusen. Dabei stimmen die Tester in den allgemeinen Tenor ein: Das Problem des HomePod ist nicht der Klang, sondern der aktuelle Zustand von Software und Services. Derzeit könne man den HomePod nicht empfehlen, doch bestehe eine gute Chance, dass Apple auf Seiten der Software nachbessern könne. Aber derzeit gebe Siri keine korrekte Antworten, etwa auf die Nachfrage des Darstellers von Wolverine im Film "Logan". Ebenso auf der Negativ-Seite stehe die begrenzte Vielfalt in der Heimsteuerung: HomeKit funktioniere zwar bestens, doch seien die wenigsten erhältlichen Smart-Home-Geräte zu Apples Standard kompatibel - hier ist Cupertino einfach weit hinter die Konkurrenz von Google und Amazon zurückgefallen.

Guter Klang, aber: Gut 48 Stunden, bevor der Apple den Homepod an die ersten Vorbesteller ausliefert, erscheinen immer mehr Testberichte über den schlauen Lautsprecher. Der Tenor: Der Klang ist ja recht gut, aber Siri könnte besser sein. Viel besser. So bemängelt etwa die "New York Times", dass der Homepod entgegen Tim Cooks Versprechungen kein Uber-Fahrzeug bestellen kann. Darauf kann man ja noch verzichten, aber weit schwerer wiegt für den Rezensenten Brian X. Chen, dass Siri auch keine Rezepte vorliest oder Kalendereinträge vornimmt.

Die größte Enttäuschung sei aber gewesen: Siri habe auch in einer Woche nicht gelernt, welche Musik dem Tester denn gefällt und Sachen gespielt, die so gar nicht dem Geschmack entsprechen. Dann kann man auch gleich Bayern 3 oder ein anderes Formatradio hören. Besser hat der Homepod in den Ohren von Niley Patel von "The Verge" geklungen, dem aber missfällt, dass Siri auf dem Homepod (noch) nicht in der Lage ist, Stimmen zu unterscheiden. So könnte sich also ein jeder die persönlichen Nachrichten des verbundenen Accounts vorlesen lassen, solange man die Personal Requests nicht abschalte.

Matthew Panzarino von "TechCrunch" hält die Spracherkennung per se aber für die beste aller verfügbarer Smart Speaker. Einig sind sich die Tester aber weitgehend, was die Klangqualität des Homepod betreffe. Diese sei überragend, meinen unisono Jim Dalrymple oder Joanna Stern ("Wall Street Journal"). Wie aber Matthew Panzarino bemerkt: Gefalle einem Apple Music nicht, solle man keinen Homepod kaufen.

Fazit: Wir erwarten in der Faschingswoche ein in London gekauftes Testgerät und werden versuchen, die Ergebnisse zu reproduzieren. Spannend wird aber die Frage, ob und wie Siri außerhalb des bisher unterstützten Sprachraums funktioniert.

Neue Klänge: In einem Interview mit "Sound and Vision" erklärt Apples Marketingchef Phil Schiller den Homepod, jenen smarten Lautsprecher, den Apple ab Freitag nächster Woche an Kunden in den USA, UK und Australien ausliefern wird. Vor allem betont Schiller dabei die einfache Nutzbarkeit des Systems, auch wenn man nicht wisse, wie man einen smarten Lautsprecher bediene und mit Siri spreche, könne man ihn einfach aufstellen und einrichten. Der Homepod erkennt automatisch die Räumlichkeiten und strahlt etwa den zentralen Gesang direkt in die Wohnstube ab und Background und Hall über Schall reflektierende Wände, um dem Klang mehr Tiefe zu verleihen. Der Homepod richte sich jedesmal neu ein, wenn er bewegt werde. Siri und Apple Music dienen dazu, dem Hörer stets seine Lieblingsmusik präsentieren zu können und zu verstehen, was er mit "Musik für das Abendessen" meinen könnte. Möglich gemacht habe die Entwicklung die große Kompetenz der Audioingenieure bei Apple, die sich seit Jahren um stete Verbesserung des Sounds von iPad und iPhone kümmerten. Mit dem eher gescheiterten Apples iPod HiFi von vor zwölf Jahren könne man die Soundmaschine daher überhaupt nicht vergleichen. Bei der Frage nach der Integration von Homekit-Geräten blieb Schiller ein wenig vage, Apple arbeite mit vielen Herstellern und Marken zusammen, um den Homepod zum Steuergerät der Wahl für das intelligente Heim zu machen.

Eingesperrt: Ein mögliches Problem des Homepod sieht unser Macworld-Kollege Michael Simon in seiner festen Anbindung an das Apple-Universum. Zwar funktioniere das Gerät auch als Airplay-Speaker für andere Services als Apple Music, doch benötige er ein iOS-Gerät, um zu funktionieren. Auch schöpfe der schlaue Lautsprecher erst mit Apple Music und Siri sein volles Potential aus, doch sei der Ausschluss von Android-Geräten weit problematischer. Irgendwie erinnere der Homepod an den originalen iPod, der zunächst auch streng an den Mac gebunden war und erst in späteren Generationen auch an Windows-PCs funktionierte. Doch ist die Situation im Jahr 2018 eine andere als im Jahr 2001, als Apple als Pionier beinahe ein Monopol in Sachen (legaler) digitaler Musik und dem passenden Player hatte und nicht wenige, die den iPod kennen lernten, später vom PC zum Mac wechselten. Apple mag mit kommenden Homepod-Generationen diese strikte Bindung aufgeben, aber dann könnte es zu spät sein.

Elf Fakten: Den Homepod wird man in Deutschland noch eine ganze Weile allenfalls als Grauimport nutzen können, ein offizielles Startdatum hat Apple noch nicht festgelegt, aber immerhin versprochen, den schlauen Lautsprecher noch im Frühjahr in Frankreich und Deutschland in den Verkauf zu bringen. Unsere Kollegen der Macworld haben einige Fakten zum Homepod zusammengetragen, die man sich schon als Grundlage für eine mögliche Kaufentscheidung heranziehen kann. Bemerkenswert ist am Homepod unter anderem, dass man Siri das ständige Mithören verbieten kann - was den ohnehin schon recht starken Schutz der Privatsphäre, der für Apple wichtig ist, nochmals deutlich erhöht. Dabei geht natürlich etwas an Bequemlichkeit verloren. Obwohl sich der Homepod mit Spotify oder Google Music via Airplay nutzen lässt, spielt er sein volles Potential nur mit Apple Music aus. Stimmen kann der Homepod nicht unterscheiden, jeder im Haushalt kann ihn mit "Hey Siri" aktivieren. So ist der Homepod auch nur an eine Apple ID gebunden, über die man Notizen anlegen und Nachrichten versenden kann. Homepod setzt iOS 11.2.5 voraus, mit Android-Smartphones funktioniert er nicht.

In den USA ist der Homepod erst ab heute verfügbar, einige ausgewählte Journalisten konnten Apple neuen Lautsprecher aber schon am 24. Januar vorab testen.

Refinery 29

Zu den von Apple ausgewählten Testern gehört Madeline Buxton vom Blog "Refinery29". Optisch gefällt ihr das Gerät gut, es wirke in der Realität deutlich kleiner als auf den bisher veröffentlichten Fotos. Der Homepod sei etwa so groß wie der Konkurrent Sonos One, aber deutlich kleiner als der Google Home Max.

Wichtig ist für Buxton aber vor allem die Klangqualität und im Vergleich klänge das Apple-Gerät deutlich besser als die von Apple bereitgestellten Vergleichsgeräte Google Home Max, Sonos One und Amazon Echo. So wirke etwa Gesang deutlich klarer und frischer. Gut gefällt ihr auch, dass der Lautsprecher den Klang in die Position des Hörers ausrichtet und wie bequem man Lautstärke und Player per Siri kontrollieren könne.

Gegenüber Alexa und Google Assistant sei Siri zwar etwas in Hintertreffen geraten, mit iOS 11 habe Apple aber bereits viele Verbesserungen geliefert. So sei die neue Stimme von Siri eine Verbesserung, was beim Sprechen von Song-Titeln und Zusatzinformationen zu Bands und Alben positiv auffiele. Ein Nachteil sei aber, dass man für viele Funktionen des Homepod ein Abo von Apple Music benötige. Schade sei außerdem, dass immer nur ein Benutzer den Homepod für Funktionen wie Nachrichtenversand und Erstellen von Notizen und Erinnerungen benutzen könne. So erkennen Google Home und Alexa unterschiedliche Personen an ihrer Stimme.

Mashable

Auch Pete Pachal von "Mashable" ist von dem Klang begeistert, offensichtlich sei der Homepod ein „aural triumph“. Er fragt sich allerdings, ob die Kunden sich überhaupt so sehr für den Klang interessieren. Der Amazon Echo sei ja allein durch seine Unterstützung für Sprachbefehle so erfolgreich geworden. Außerdem könne man einen Echo auch einfach an Lautsprecher anschließen.

Hervorragend ist der Klang bei den von Apple ausgewählten Songs, zu denen „Side to Side“, „Hotel California“ oder der Disney-Song „Let it go“ gehören. Gut gefällt Pachal die automatische Anpassung des Klangs an die Position des Hörers – wie ihm auffällt, erkennt ein Bewegungssensor sogar, wenn man den Homepod bewegt und der Homepod scannt automatisch den Raum neu. Eine typische Stärke von Apple sei die einfache erste Konfiguration eines neuen Gerätes, schade aber die Bindung an einen einzelnen Benutzer.

Seine Lieblingsfunktion wäre aber, wie das Siri-Lichtsignal auf der Oberseite des Homepod auf Sprachbefehle reagiere – ein wenig wie der M5-Computer in Star Trek.

Insgesamt ist Pachal von Klangqualität und Design des Homepod beeindruckt, fragt sich aber, wie sich der Homepod gegen andere intelligente Lautsprecher behaupten wird - die weit mehr Funktionen bieten würden.

Medium

An einen mit Mesh-Material überzogenen Mac Pro erinnert Lance Ulanoff der Homepod. Gut gefällt ihm beim Probehören die gute Auflösung des Klanges. So sei es bei „Shape of You“ von Ed Sheeran gut möglich gewesen, den Klang von Gitarre und Stimme zu unterscheiden - fast wie bei einem kleinen Auftritt in einem Café. Auch der Klang des Bassbereiches wäre ausgezeichnet. Installation und Nutzung von Apple Music funktioniere einfach und komfortabel. Gut: Auch bei 90 Prozent Lautstärke würde ein Befehl wie „Hey Siri, stop“ sofort erkannt. Per Siri hat man Zugriff auf Nachrichten, man kann den Wetterbericht abfragen und bequem eine Einkaufsliste diktieren. Noch etwas schwach erscheint ihm, wie auch Pachal, die Einbindung in Homekit. Insgesamt fragt er sich aber, ob die Kunden bereit sind, für bessere Tonqualität und iOS-Integration den vierfachen Betrag wie für den Amazon Echo zu zahlen.

Chancen und Risiken: Der Homepod ist ab morgen vorbestellbar, in USA, UK und Australien. Apple richtet das Produkt vor allem gegen die Konkurrenz von Amazon. Kann der schlaue Lautsprecher aus Cupertino mit Siri aber Alexa auf dem Echo schlagen? Unserer Kollegen der Macworld haben fünf Gründe dafür gefunden, dass das passiert - aber auch fünf dagegen.

Auf der Habenseite steht vor allem der Sound , der deutlich besser sein dürfte als beim Echo. Dafür benötigt es auch Inhalte, die bietet Apple Music , Siri soll als individuelle Geschmackspolizei aus dem Riesenangebot auf Kommando immer die passendsten Songs finden. Aber auch abseits der Musik könnte Apple punkten. So hat der Homepod direkten Zugriff auf die Notizen-App . Notizen erstellen funktioniert bei Alexa nur mit mehr oder weniger guten Skills, bei Google Home, der anderen direkten Konkurrenz, nur über IFTTT. Zuletzt ist auch die Frage nach Privatsphäre wichtig, hier hat Apple den vertrauenswürdigeren Ansatz. Apple will Siri besser machen und nicht beliebig viele Daten über den Nutzer sammeln.

Apple könnte aber auf der anderen Seite Schwierigkeiten bekommen, da Amazon und Google mit einem deutlichen Vorsprung ins Rennen gehen, für beide Lösungen gibt es schon eine Vielzahl von Skills und Actions . Die Einschränkung auf Apple Music könnte auch ein Problem sein, denn die Konkurrenz lässt auch die Nutzung vieler anderer Dienste zu und mit dem Homepod kann man ohne Abo lediglich Beats One und Podcasts hören. Multiroom-Audio fehlt dem HomePod zu Beginn auch noch Apple will das erst im Sommer nachliefern. Wer nun für sein schlaues Gerät auch ein Display wünscht, ist bei Apple fehl am Platz und muss etwa zum Amazon Spot oder Show greifen – dabei könnte Apple den Homepod theoretisch ja auch mit dem Apple TV koppeln. Der Preis von 350 US-Dollar schließlich ist auch ein stolzer und für den Erfolg des Homepod ein hohe Hürde.

Update vom 23. Januar

Der Termin steht nun fest: Apple öffnet am Freitag, den 26. Januar die Vorbestellung für den Homepod und liefert den smarten Lautsprecher ab dem 9. Februar aus. Wie schon im Juni letzten Jahres angekündigt, beschränkt sich die Markteinführung zunächst auf die englischsprachigen Länder USA, UK und Australien – die Lokalisierung von Siri wird wohl noch etwas länger dauern. Für "dieses Frühjahr" hat Apple jedoch den Homepod für Frankreich und Deutschland versprochen. Wie Apple in der Pressemitteilung zum Verkaufsstart noch einmal betont, will der Homepod mit seinem Klang überzeugen, den das Gerät automatisch an die Umgebung anpasst. Der Clou des Lautsprechers ist aber Siri, vor allem in Verbindung mit Apple Music. Die künstliche Intelligenz will mit ihrem "fundierten Wissen" über Musik und den persönlichen Geschmack des Nutzers immer die besten Ergebnisse liefern. Siri soll dazu auf dem Homepod in der Lage sein, Nachrichten zu versenden, Timer zu setzen, Podcasts abspielen, die neuesten Nachrichten, Wetteraussichten und Sportergebnisse berichten und als Zentrale für HomeKit-Geräte dienen, die man per Sprache steuern kann. Wer mehrere Homepods für sein Heim erwirbt, kann diese später im Jahr zu einem Multiroomsystem koppeln, dazu benötigt es aber noch ein Softwareupdate. Der Preis für ein Homepod, das in schwarz oder weiß erhältlich ist, beträgt 349 US-Dollar, Preise für UK, Australien und später die EU nennt Apple noch nicht.



Update vom 22. Januar

Warum wir auf den Homepod trotz Alexa & Co. dringend warten, der schon Ende letzten Jahres hätte erscheinen sollen, haben wir auf Macwelt.de ausführlich beschrieben . Auch wir erwarten die Lieferung an die Kunden in den nächsten Wochen und Monaten, zunächst wohl an die Haushalte in den USA, den Staaten des Vereinigten Königreiches sowie Australien. Doch früher oder später kommen dann auch die deutschen Fans dran. Und hier ist bemerkenswert, dass Apple die Genehmigungshürde, die offizielle Zulassung für die Geräte von der Aufsichtsbehörde United States Federal Communications Commission (FCC) nunmehr erhalten hat. Dies berichten unter anderem die Kollegen von Mac & i . Die FCC prüft Hardware, die Funktechnik enthält, wie beim Homepod WLAN und Bluetooth, bevor diese auf den Markt kommen darf.

Der smarte Lautsprecher von Apple funktioniert mit Siri, soll einen intelligenten Raumklang erzeugen und verbindet sich über den AC-Standard per WLAN im lokalen Netzwerk. Im deutschen Apple Store ist der Homepod noch nicht zu finden, wohl aber im Newsroom von Apple , wo dessen Eigenschaften recht ausführlich beschrieben werden. Im US-amerikanischen Apple Store dagegen wird der Homepod bereits als Endprodukt präsentiert, zum Erscheinungszeitraum heißt es ”early 2018”. Das dürfte dann also bald sein...

Update vom 17. Januar

Die Veröffentlichung des Homepod in den USA, UK und Australien dürfte unmittelbar bevorstehen, lässt sich aus einem Bericht der " Taipei Times " schlißen. Demnach habe Apples lokaler Auftragsfertiger Inventec Corp. die erste Million Geräte fertig gestellt und auf den Weg nach Kalifornien geschickt. Neben Inventec beschäftigt Apple auch noch Hon Hai (Foxconn) mit der Fertigung des smarten Lautsprechers, für das Jahr 2018 seien zehn bis zwölf Millionen Geräte geplant, von denen beide Fabriken etwa jeweils die Hälfte bauen würden. Apple hatte den Homepod letzten Juni auf der WWDC vorgestellt und für Ende 2017 angekündigt, im November erfolgte die Verschiebung auf "early 2018". Der Erstverkaufstag könnte nun also nur noch einige Wochen entfernt sein, in Deutschland und anderen nicht englischsprachigen Ländern wird der Homepod aber noch etwas länger auf sich warten lassen. Gründe für die Verschiebung hatte Apple nicht genannt, Quellen aus der Industrie flüstern aber darüber, dass die Feinsjustierung von Hardware und Software länger als geplant gedauert habe. Angesichts des technischen Vorsprungs, den sich Amazon mit seinen Echo-Systemen und der Sprachassistentin Alexa erarbeitet hat, ist es aus Apples Sicht sicherlich vernünftig, den Homepod erst so ausgereift wie möglich auf den Markt zu bringen.

Update vom 9. Januar 2018:

Wenn jemand das iPhone kannibalisieren sollte, möchte Apple das bestimmt selbst sein: Es wird also höchste Zeit, dass endlich der Smart Speaker Homepod auf den Markt kommt, denn Lautsprecher mit Sprachassistenten führen dazu, dass deren Nutzer ihre Smartphones seltener benutzen. Zu diesem Ergebnis kommt die Unternehmensberatung Accenture . Konkret würden 64 Prozent der Befragten ihre Telefone weniger dazu benutzen, Entertainmentdienste aufzurufen, 58 Prozent verringern wegen des Smart Speakers im Haushalt ihre Online-Käufe mit dem Smartphone und 56 Prozent nutzten diese nun seltener für allgemeine Suchen.

Update vom 22. November 2017:

Lange Entwicklung: Apple hat den Homepod auf das Frühjahr 2018 verschieben müssen, wobei die nicht englisch sprechende Welt noch länger auf den schlauen Siri-Lautsprecher wird warten müssen. Warum Apples Projekt gut drei Jahre Rückstand auf Amazons Echo hat und wie Apple die Lücke schließen will, beleuchtet Bloomberg näher. Der Homepod sei bei Apple schon als Nebenprojekt eine ganze Weile in Entwicklung gewesen, ehe Amazon 2014 überraschend mit dem mit Alexa ausgestatteten Echo herauskam. Apples Ingenieure waren von der Qualität des Lautsprechers wenig angetan und machten sich wieder an die Arbeit, um eine besser klingende Lösung zu entwickeln. Seither habe es bei Apple aber mehrere Projektstopps und Neuanläufe gegeben, die Ingenieure schwankten zwischen vielen Lösungsansätzen und brauchten einige Zeit um herauszufinden, wie der Homepod am Besten in die Wohnungen der Kunden und zu Apples Ökosystem passen könnte. Der Homepod ist schlussendlich als weiteres Zubehör gedacht, mit dem man die Kunden loyal hält. So wird sein Funktionsumfang gegenüber dem von Amazon Echon und Google Home auch vorwiegend auf Musikabspielen und Steuerung einiger HomeKit-Anwendungen eingeschränkt sein. Wobei die ursprüngliche Stoßrichtung des Nebenprojektes auch die Klangqualität war, Apples Ingenieure wollten eine Lösung, die mit denen von JBL oder anderen mithalten kann.

Update vom 20. November 2017:

Ursprünglich für den Dezember geplant, hat Apple nun seinen Siri-Lautsprecher Homepod auf das Frühjahr 2018 verschoben. In einem Statement Apples, das unseren Kollegen der Macworld vorliegt, heißt es, dass man es kaum erwarten könne, den smarten Speaker an die Kunden auszuliefern, man benötige aber noch ein wenig mehr Zeit. Der Produktstart werde zunächst in den USA, UK und Australien erfolgen, die nicht-englisch-sprachige Welt muss sich noch länger gedulden, wie lange, ist ungewiss. Apple verpasst damit zwar die Einkaufssaison in diesem Jahr, will aber gewährleisten, dass der Homepod so funktioniert, wie er sollte. Google hatte zuletzt mit seinen Smartspeakern etwa das Problem, dass diese Gespräche aufzeichneten, als sie das gar nicht sollten. Ähnliche Fehler wird sich Apple nicht erlauben wollen.

Update vom 16. Oktober 2017:

Offene Fragen: Das Ende des Jahres rückt unerbittlich näher und somit die versprochene Veröffentlichung des Homepod, des smarten Lautsprechers, den Apple Anfang Juni auf der WWDC angekündigt hatte. Seither ist die Entwicklung des Smartspeakers voran gegangen, Apple trifft auf ein von Amazon, Google und auch Microsoft definiertes Konkurrenzumfeld. Seit Juni gab es nichts Neues aus Cupertino zu vermelden, drei Fragen drängen sich nun in den Vordergrund. Wie genau man den Homepod einrichtet, zum Beispiel. Wird Apple ähnlich wie zur Konfiguration der Apple Watch eine iOS-App verwenden oder gibt es eine andere Lösung? Offen bleibt auch, wie der Homepod in Zukunft neue Funktionen bekommen wird, auch hier könnte ja eine iOS-App weiter helfen. Eine Frage der Größe bleibt zuletzt: Wird es den Homepod nur in der einen gezeigten Größe geben oder folgt Apple dem Beispiel anderer Hersteller und bietet zumindest zu einem späteren Zeitpunkt den Homepod in mehrere Ausgaben an? Noch ist ja etwas Zeit bis zum Ende des Jahres.

Update vom 28. August 2017:

Aussichten: Der Analyst Gene Munster ist sich sicher, dass Apple mit dem smarten Lautsprecher Homepod sehr schnell die Marktführerschaft Amazons in diesem Bereich beende werde. Zwar habe Cupertino drei Jahre Rückstand, werde aber die Rivalen sehr schnell einholen und auch überholen. Apple werde nicht zum ersten Mal Lösungen für neue Produktkategorien bringen, die wirklich nützlich sind, meint Munster zur Begründung in einer am Freitag veröffentlichten Notiz. Apple werde den Anwendern eine "bessere Erfahrungen und eine höhere Effizienz liefern", heißt es weiter. Apples Geräteökosystem biete eine nahtlose Nutzungserfahrung, die mit der Weiterentwicklung von Spracherkennung und -ausgabe nur um so besser werde.

Update vom 17. Juli 2017: Was braucht der Homepod, um zu einem Erfolg zu werden - an der Antwort auf diese Frage versucht sich Macworld-Autor Dan Moren. Es ist gewiss nicht zu erwarten, dass der Homepod zu einem Multimillionenseller wie das iPhone werde, womöglich erreiche er nicht einmal die Verkaufszahlen von iPad und Mac. Doch sollte ihm ein besserer Erfolg beschieden sein, als die nicht besonders lang angebotene Boombox iPod HiFi - die aber gewiss bei ihren Liebhabern noch in Einsatz.

Von Apple werde man das bekommen, was man sehe: Einen hochwertigen Heimlautsprecher mit Siri-Unterstützung. Gerüchte, der Homepod würde noch einige zusätzlich Funktionen bringen, die Apple bisher nicht gezeigt habe, wie etwa den Einsatz als Nachfolger der Airport Extreme, verweist Moren in das Reich der Phantasie.

Apple werde vor allem Wert darauf legen, das Produktversprechen zu erfüllen: Der Homepod soll den bestmöglichen Sound liefern und mehrere Geräte sollen sich zu einer Multiroom-Anlage à la Sonos verknüpfen lassen. Dazu eben Siri und somit Sonos und Echo/Google Home in einem Gerät. Die Entwicklung von Apples Sprachassistent könnte vom Homepod enorm profitieren, denn damit Siri besser werden kann, müssen mehr Leute die künstliche Intelligenz nutzen - angeblich ist die Siri-Nutzung zuletzt merklich zurück gegangen, während Amazon und Google größere Fortschritte machten. Doch scheint den meisten Leuten auch die Nutzung Siri oder einem Konkurrenzprodukt in den eigenen vier Wänden mit einer fest installierten Anlage sinnvoller zu sein als unterwegs und in der Öffentlichkeit. Der Homepod nähere sich der Sprachsteuerung über den intuitiven Anknüpfungspunkt der Musik und könnte somit ein Angebot sein, das man nicht mehr ablehnen kann.

Der Preis ist nach Morens Ansicht dennoch ein Problem, mag auch ein Homepod nicht teurer sein als ein Echo und ein hochwertiger Airplay-Lautsprecher zusammen. Wirklich nützlich werde das Gerät aber erst dann, wenn man mehrere davon einsetzt, am besten in jedem Raum eines. Das käme dann aber recht teuer. Apple sei jedoch in der Lage, derartige Preise verlangen zu können. Morens Prognose: Der Homepod werde sich bezüglich Verkäufen irgendwo in der Liga von Apple Watch, Apple TV und den AirPods tummeln, was ja nicht die schlechtesten Aussichten sind.

Stand vom 9. Juni 2017: Ein intelligentes Gerät sollte besser einen Bildschirm mitbringen, meinte Phil Schiller erst vor einigen Wochen in einem Interview , in dem es auch um Amazon Echo und andere Lautsprecher ging. Denn so sinnvoll Antworten von smarten Assistenten zu Fragen nach dem Wetter oder Fußballergebnissen auch seien, mit einer grafischen Aufbereitung der Wetterkarte oder einem Foto von CR7 mit Henkelpott habe man dann doch mehr. In manchen Fällen helfe das Bild noch viel weiter, man denke etwa nur an die Navigation durch unbekannte Straßen.

Und dann stellt der gleiche Phil Schiller, seines Zeichens Senior Vice-President of Worldwide Marketing bei Apple ein weiteres Siri-Zugangsgerät vor, das im Gegensatz zu iPad und iPhone eben ohne Bildschirm auskommt und auf den ersten Blick wie auf eine Antwort auf Amazon Echo und Google Home aussieht: Den zylinderförmigen Homepod.

Naturgemäß ist eine Keynote kein bidirektionaler Kommunikationskanal, man mag an Schillers Präsentation aber erkennen, dass er den Eindruck vermeiden mag, sich widersprüchlich über Siri und ihre Einsatzzwecke geäußert zu haben, denn er geht den Homepod aus der anderen Richtung an. Schlau soll er ja sein, aber dazu später mehr, vor allem ist er ein Lautsprecher.

Das Versprechen: Schlauer Lautsprecher mit starkem Sound

Apple habe das Hören von Musik speziell unterwegs mit dem iPod massiv verändert und Apple Music mit den stets verfügbaren 40 Millionen Tracks noch einen drauf gesetzt, jetzt wolle man sich (wieder) um das Wohnzimmer kümmern. Das hatte Apple schon mal mit der Boombox Apple Hi-Fi versucht, die im Februar 2006 auf den Mark kam und im September 2007 wieder ersatzlos aus dem Angebot gestrichen wurde. Warum das recht anständig aber nicht überragende klingende Gerät kein längeres Leben hatte, weiß man vermutlich nicht einmal in Cupertino so genau, mit Airplay und Bluetooth bogen aber schon damals zwei Technologien um die Ecke, die es tendenziell überflüssig machen, einen Pod mit einem Lautsprecher per Kabel respektive Buchse zu verbinden.

Auch den zweiten Versuch mit einem "iPod für das Wohnzimmer" darf man als gescheitert betrachten, so bezeichnete Apple seinerzeit die erste Version des Apple TV, das sich noch mit dem Mac synchronisierte und Filme in sinnvoller Qualität über das TV-Gerät abspielte - Musik aber eben meist auch, und dann halt nicht so fein klingend.

Da half auch der Audioausgang für die Stereoanlage nicht weiter, das Apple TV musste sich eine andere Nische suchen. Lautsprecher sehen heute anders aus, nicht immer, aber sehr oft zylinderförmig und den Sound in alle Richtungen abstrahlend (okay, eher flach, aber das ist kein Problem), drahtlos, batteriebetrieben. Empfänger von Streaming-Geräten, Spotify und Apple Music dudelnd.

Erinnerung an den Mac Pro und ein paar Lautsprecher

Apple ist bei weitem nicht der erste Hersteller mit einem solchen Konzept. Die Präsentation bei der WWDC-Keynote bescherte uns gleich zwei Deja-Vus: Das Ding sieht ja fast so aus wie eine UE Wonderboom – wenn auch weniger poppig – und: Warum lässt Apple das gleiche Videoteam wieder ran, das an gleicher Stelle vor vier Jahren den letztlich gescheiterten Mac Pro in Szene gesetzt hatte? Mit einem aus der Dunkelheit auftauchenden schwarzen Zylinder? Den es auch diesmal wieder erst in einem halben Jahr zu kaufen gibt?

Aber, Gemach: Für den Mac Pro war die Form ungewöhnlich und letztlich unglücklich, für das Homepod könnte sie sich als die exakt richtige erweisen. Musste man nämlich noch das iPod Hi-Fi und die Boomboxen der Konkurrenz so aufstellen, dass ihre Monolautsprecher wenigstens ein bisschen des im Studio oder Konzertsaal eingefangenen Raumklangs reproduzierten und niemals verrücken, will dem Homepod es egal sein, wie es steht. Denn ein großer Teil seiner von einem A8-Chip gesteuerten Intelligenz will der Lautsprecher darauf verwenden, den Raum um sich zu vermessen und danach die Abstrahlung der Schallwellen zu auszurichten. Sprich: Homepod weiß, wo die Wand ist, wo die Möbel stehen, wo der Hörer sich aufhält. Dass der Gesang zentral zu klingen hat und der Bass eher rechts, Bläser oder andere Diskantstimmen links. Zumindest so, wie es der Stereomix vorschreibt. Ein Monolautsprecher, der Stereoklang simuliert? Wir sind gespannt...

Ein weiterer Siri-Port

Eine andere künstliche Intelligenz benötigt Siri. Hier könnte ein lang gehegter Traum in Erfüllung gehen, den so oder so ähnlich natürlich auch Alexa erfüllt. Siri spielt die Musik, die man ihr zu spielen aufträgt. Eine bestimmte Playlist, einen Song, ein Album. Oder etwas ganz Neues. Laut Apple hat sich das Siri-Team hart darum bemüht, der Maschine viele neue Befehle beizubringen. Die Marketingaussage des Marketingchefs, im Homepod stecke ein Musikwissenschaftler, ist zwar ein wenig steil. Aber zugegeben: Dank Apple Music haben wir in den letzten beiden Jahren viel Neues entdeckt, wenn uns Siri über den Speaker noch tiefer in das Angebot eintauchen lässt, nehmen wir das gerne an.

Übrigens: Laut Apple lauscht das Homepod nicht ständig, sondern erst, wenn wir "Hey Siri!" rufen. Versehentlich etwas im Apple Store bestellen - etwa den ab 5000 Euro kostenden iMac Pro - geht so nicht. Aber natürlich antwortet uns der Speaker auch auf Fragen nach dem Wetter oder den Fußballergebnissen. Wobei - für ersteres haben wir ein Fenster und für zweiteres das Radio. Beats 1 in allen Ehren, aber auf den Sportkanal warten wir noch.

Technik, Preis und Verfügbarkeit

Zur Technik sagt Apple in etwa noch so viel: Neben dem nach oben abstrahlenden und recht verzerrungsfreien Subwoofer seien sieben Mittel/Hochtöner eingebaut, die mit ihrem Richtstrahlverfahren "unglaublicher Richtungskontrolle bieten und leistungsstarke direkt integrierte Technologien, um Detailreichtum und Intention der Originalaufnahmen zu erhalten. Rundum montiert sind sechs Mikrophone, es macht also praktisch keinen Unterschied, aus welcher Richtung wir den Lautsprecher ansprechen. Interessant ist der Preis: 349 US-Dollar kostete exakt auch das iPod Hi-Fi vor elf Jahren. Wenig interessant die Verfügbarkeit: Bis Ende dieses Jahres soll das Homepod in USA, UK und Australien auf den Markt kommen, in anderen Ländern später. Kann sein, dass es von heute aus also noch fast ein Jahr dauert, bis wir den Lautsprecher vor die Ohren bekommen. Das Problem dürfte hierbei wohl die Lokalisierung von Siri sein. Dafür muss sich auch Apple ausreichend Zeit nehmen. Man stelle sich vor: Wir wünschen uns "Red Skies Over Paradise" von Fisher Z und bekommen "Farbenspiel" von Helene Fischer zu hören...

Erster Blick der Macworld

Gästen der WWDC hat Apple gestern noch einen ersten Blick aus der Nähe auf den neuen Homepods gestattet. Anfassen war zwar nicht, aber aus nächster Nähe betrachtet, konnte etwa unser Macworld-Kollege Roman Loyola einige Erkenntnisse gewinnen. Auch er konnte nicht umhin, die Optik des Siri-Speakers mit der des vor vier Jahren auf der WWDC erstmals gezeigten Mac Pro zu vergleichen. Dieser sei zwar schlanker und höher als der Lautsprecher, dieser sehe aber irgendwie so aus wie ein "Mac Pro in Netzstrümpfen". Das Design sei aber wohl bewusst so gewählt, denn während Amazon Echo und Google Home von vornherein so aussähen wie "Geräte, die zuhören", gleiche der Homepod gängigen Audiolautsprechern etwa von Herstellern wie JBL, Ultimate Ears oder Libratone. "Eine Ästhetik, die definitiv ins Wohnzimmer passt," urteilt der Kollege. Das runde Licht in der Mitte der Oberseite sei ja nun wirklich kein Bildschirm, doch vermutlich werde der Homepod mit einem Blinkcode signalisieren, ob Siri gerade auf Empfang sei oder gerade antworte.

Eine Vorführung der Geräte gab Apple nicht, womöglich waren sie nicht funktionsfähig. An den Strom angeschlossen waren sie aber, zwei interessante Details auf einmal: Denn auf der Keynote konnte man noch vermuten, die Lautsprecher seien von einem Akku getrieben. Der andere Aspekt: Die Farbe des Netzkabels korrespondiert mit der des Lautsprechers, Apple eben.

Der erste akustische Eindruck

In vielerlei Hinsicht sind wir gespannt auf den Homepod, Apples Antwort nicht auf Alexa und Google Home. Vor allem in Sachen Klang hat Apple viel versprochen und damit eine gewisse Fallhöhe erreicht. Es ist aber noch ein halbes Jahr hin, bis in den USA der Lautsprecher in den Handel kommen soll, der Rest der Welt wird noch länger warten müssen. Das mag der Grund sein, warum Apple auf der WWDC den Homepod zwar zeigte, aber neben dem ersten Blick nur einigen wenigen einen ersten akustischen Eindruck erlaubte. Denn Hardware und Software können sich bis zur Finalisierung des Produkts noch deutlich ändern. Nur die Grundausstattung dürfte gleich bleiben: Ein Subwoofer, sieben Tweeter und sechs Mikrophone, die nicht nur Siri dienen, sondern auch den Raum ausmessen, um den Sound zu optimieren.

Einer der wenigen Glücklichen, die schon ein Ohr an den HomePad anlegen konnten, war unser Macworld-Kollege Jason Snell . Der Klangzylinder könne nach seinen Eindrücken einen Raum mit "eindrucksvollem, dynamischen Klang" füllen. Die Elektronik des Homepod - gesteuert von einem A8-Chip - zerlege offenbar den Mix der Musik und entscheide situativ, auf welchen der Lautsprecher welche Teile ausgegeben werden. So entstehe eine Art von Raumklang - und das mit einem Mono-Lautsprecher. Dieser Klang bestehe rundum, da der Zylinder in 360 Grad abstrahle. Das gelinge aber nicht immer zum Wohl der Musik, stellt Snell fest, und rechnet damit, dass Apple seine Algorithmen noch bis Ende des Jahres optimieren werde. Die Hardware kann ja schon deutlich früher in Produktion gehen. Wie genau die erste Kalibrierung des Soundsystems anhand des Raumklangs geschehe, könne man daher auch noch nicht sagen.