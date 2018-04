Der neue Mac Pro kommt erst 2019

Vor genau einem Jahr hat Apple einen neuen Mac Pro versprochen, nun verschiebt sich die Veröffentlichung um ein Jahr.

Vergrößern Der Vorgänger-Mac © 2015

Apple hatte bisher nie ein konkretes Datum genannt, zu dem der überarbeitete und wieder modulare Mac Pro in den Handel kommen sollte, die meisten Beobachter waren aber von 2018 ausgegangen. Diesen Erwartungen schiebt Apple nun einen Riegel vor und erklärt gegenüber TechCrunch , dass die High-End-Maschine erst im Jahr 2019 erscheinen werde. Vor ziemlich genau einem Jahr hatte Apple eingeräumt , mit dem zylinderförmigen Mac Pro in eine Sackgasse geraten zu sein und Besserung versprochen, mit einem iMac Pro noch 2017 – was in der Tat geschah – und mit einem modularen Mac Pro zu einem späteren Zeitpunkt. Zeitgleich hatte es im April 2017 ein kleines Upgrade für den bestehenden Mac Pro gegeben. Mit der Klarstellung, der neue Mac Pro werde erst nächstes Jahr erscheinen, will Apple auch vermeiden, dass heute am iMac Pro interessierte Kunden noch abwarten, ob sie nicht in wenigen Monaten etwas Besseres bekommen könnten. Bis 2019 ist aber noch lange hin – und das Quartal hat Apple noch nicht konkretisiert. Um die professionellen Zielgruppen besser zu verstehen und ihre Bedürfnisse zu stillen, hat Apple in seiner Hardwareentwicklung das Pro Workflow Team gegründet, dem John Ternus vorsteht und das nun erstmals öffentlich in Erscheinung tritt. Die Mitglieder der Mannschaft wollen besser verstehen, was ihre Kunden in Echtzeit mit den Maschinen anfangen und was sie noch brauchen. Apple kümmert sich also weiter um die Profis unter ihren Kunden, lautet die Botschaft.