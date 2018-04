Deutschland sucht das Lieblings-Smartphone

Wir wollen von Ihnen wissen, welche Smartphones und Marken gerade angesagt sind. Daher unsere kleine Umfrage.

Vergrößern iPhone X vs. Android

Die Samsung-Apple-Kriege sind eindeutig vorbei, nicht, weil sich die gegnerischen Truppen versöhnt haben, sondern weil gerade auf dem Markt eine erfreuliche Vielfalt an unterschiedlichen (und guten) Handys herrscht. Deswegen wollen wir wissen, welches Smartphone Deutschlands Liebling ist. Nehmen Sie an dieser Umfrage teil, je mehr Teilnehmer wir haben, desto relevanter und aussagekräftiger werden die Ergebnisse! Die Umfrage läuft ab heute bis nächsten Mittwoch, den 25. April. An dem Tag werden wir die Ergebnisse auswerten und an dieser Stelle präsentieren.

Der direkte Link für mobile Nutzer findet sich hier .