Die Fantastischen Vier mit AR-Spiel statt Musik-Video zu neuem Song

Die dienstälteste Hip-Hop-Band in Deutschland beschreitet neue Wege in der Vermarktung ihrer neuen Single.

Vergrößern Die Fantastischen Vier mit dem neuen Album "Captain Fantastic" © Robert Grischek

Klassisch funktioniert die Musik-Vermarktung so: Ist das Album oder vorab eine Single fertig, muss noch ein Musik-Video her. Dieses findet seinen Weg auf Youtube und gegebenenfalls auf Vimeo. Daumen nach oben, Kommentare und Shares bringen dem Künstler unsterblichen Ruhm und Ehre, zumindest theoretisch.

Die Fantastischen Vier hatten sich für das neue Album "Captain Fantastic" und die Single "Tunnel" etwas anderes überlegt: Warum sollen die Fans beim Musik-Hören stupide vor dem Bildschirm hocken, wenn sie stattdessen mit dem Song spielen können? So ist wohl die Idee zur App " Tunnel AR " entstanden. Die neue App setzt den Song in die Szene und lässt den Nutzer noch nebenbei spielen. Getreu dem Programm aus dem Lied muss der Nutzer sich in den Untergrund durchbohren, die Bohrmaschine besteht aus den Fantastischen Vier, die sich durch unterschiedliche Levels durchfräsen. Einzelne Schichten des "Untergrundes" passen thematisch zu den Texten der Strophen, für den Nutzer gilt es, die Bohrmaschine unterwegs zu bedienen und gleichzeitig die persönlichen Auszeichnungen der Band-Mitglieder zu sammeln. Den Song und das Spiel kann man mehrere Male hintereinander durchspielen, hat der Nutzer alle Badges gefunden, kann er sich den Song in der Mix-Version herunterladen.



Wir finden ein bisschen schade, dass die ganze Interaktivität von Text und Musik ablenkt. Denn die Texte der Fantastischen Vier ergeben durchaus Sinn, was bei der Musikproduktion nicht immer eine Selbstverständlichkeit ist...