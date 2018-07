Diese Apps funktionieren bereits unter macOS Mojave

Die neue Systemversion kommt erst im Herbst, Entwickler können bereits die Beta-Version testen. Manche haben bereits eigene Apps auf den Vordermann gebracht.

So geht's: Die neuen Hintergrundbilder von iOS 12 und macOS Mojave schon jetzt herunterladen

Bis Herbst und bis zum Veröffentlichungstermin von macOS Mojave sind noch mehrere Wochen Zeit, einige Entwickler waren aber seit der WWDC 2018 fleißig und haben eigene Apps auf den neuesten Stand gebracht. Die Webseite "Roaring Apps" sammelt die Erfahrungen der Nutzer sowie Infos von den Entwicklern und listet alle Apps auf, die mit der jeweiligen Version von macOS ausprobiert wurde. Momentan finden sich in der Liste knapp sechzig Apps, die problemlos unter macOS Mojave funktionieren, darunter beliebte Fotoeditoren wie Affinity Photo und Affinity Designer, dazu Photoline und Luminar. Von den Textprogrammen sind BBedit, Open Office und Ulysses schon auf macOS Mojave vorbereitet, Microsoft fehlt noch in der Liste. Die beliebte Virtualisierungssoftware Parallels in der Version 13 findet sich ebenso in der Liste wie der Passwort-Manager 1Password. Von den bekannten Programmen kann man noch unter den kompatiblen Apps Bitdefender, Lightroom 6, Slack, Tweetbot, Whatsapp Messenger, VLC, Handbrake, Plex, Little Snitch und Firefox nennen. Die gesamte Liste findet sich auf der Seite "Roaring Apps" . Einen Auszug daraus haben wir hier erstellt. Der Dienst listet auf Wunsch übrigens auch auf, welche Apps noch Probleme mit dem neuen System haben.