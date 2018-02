Diese Filme und Serien hat Apple geplant

Apple will eine Milliarde US-Dollar für TV-Produktion ausgeben. Jüngster Coup ist die Verpflichtung des renommierten Regisseurs M. Night Shyamalan.

Vergrößern Apple TV © Apple

Apple hegt weitere Pläne für sein Videoangebot. Wie "Variety" berichtet , habe Cupertino den Regisseur M. Night Shyamalan dazu engagiert, eine Psycho-Thriller-Serie zu drehen. Das Drehbuch stamme von Tony Basgallop, die zehn halbstündigen Episoden werde Shyamalan als Executive Producer verantworten und in der ersten Folge auch Regie führen. Der Plot der Geschichte sei noch geheim. Shyamalan, bekannt geworden durch Filme wie "The Sixth Sense" oder "The Village", die mit einem besonderen Twist am Ende überraschen, hat bereits Erfahrungen mit TV. Für Fox drehte er die Serie "Wayward Pines", die über zwei Staffeln lief.

Für sein ambitioniertes Video-Programm hat Apple erst kürzlich mit Carol Trussell eine neue Head of Production angeheuert, die ab März sich um das wachsende Portfolio von Projekten für originäre TV-Inhalte kümmern soll. Trussell wechselt von Gaumont Television, wo sie seit 2013 Produktionsvorstand war. In dieser Position war die für die Produktionen von Serien wie "Narcos", "Hannibal", "Hemlock Grove" und "F is for Family" verantwortlich.

Prominente Top-Manager an Bord

Apple hat ambitionierte Pläne im TV-Bereich, den die beiden Sony-Veteranen Zack Van Amburg und Jamie Erlicht leiten. Denen sind offenbar schon einige spektakuläre Geschäftsabschlüsse gelungen, so steht seit Oktober letzten Jahres fest, dass Star-Regisseur Steven Spielberg neue Episoden seiner legendären Serie aus den Achtzigern "Amazing Stories" für Apples Angebot produzieren werde. Zudem ist eine Sitcom von und mit Reese Witherspoon und Jennifer Aniston geplant.

Apple will insgesamt eine Milliarde US-Dollar für originäre Inhalte ausgeben, was nur auf den ersten Blick nach viel Geld aussieht. Ambitionierte Serien können gerne fünf Millionen US-Dollar pro Folge kosten, ob sie ihr Geld aber auch wert sind, lässt sich oft erst nach einer oder zwei Staffeln sagen. Zum Vergleich: Netflix investiert acht Milliarden US-Dollar in originäre Inhalte pro Jahr.

Was Apple mit seinen TV-Inhalten letztendlich vorhat, ist ungewiss. Ein weiterer Netflix-Konkurrent? Eine Aufwertung von Apple Music? Oder irgend etwas dazwischen? Netflix hat nicht nur das deutlich höhere Budget, sondern auch einen gewaltigen zeitlichen Vorsprung in der Branche, den Apple trotz seiner großen Kundenbasis wohl nur schwer aufholen könnte.

Welche Pläne Apple hat

Kurz nach dem Tod von Steve Jobs im Oktober 2011 kursierte bereits das Gerücht, Apple würde einen TV-Apparat entwickeln, weil Jobs seinem Biographen Walter Isaacson anvertraut habe, er "habe es geknackt": Also das Geheimnis des Fernsehens. Das Gerät allein kann er kaum gemeint haben, und wohl auch nicht nur die Software, sonder das dahinter stehende Angebot.

Nachdem sich aber die Spekulationen über einen Apple-Fernseher weitgehend als haltlos erwiesen, machten bis vor gut drei Jahren noch Berichte die Runde, Apple würde einen vereinheitlichten IP-Fernsehservice planen, der die Angebote der Kabelnetze obsolet machen würde. Angeblich waren die Verhandlungen mit den Fernsehsendern und anderen Rechteinhabern über die Verteilung ihrer Inhalte über das Internet recht weit gediehen, scheiterten offensichtlich aber vor der Ziellinie.

So war seit 2015 Apples Mantra: "Die Zukunft des Fernsehens besteht in Apps". Und in der Tat, auf dem Apple TV 4 und dessen Nachfolger Apple TV 4K bringen die meisten Anbieter ihre Dienste per App an den Kunden, HBO, Sky, Netflix und seit kurzem auch Amazon. In der Theorie sollte das Betriebssystem tvOS einen vereinheitlichten Login für alle Dienste bieten, die man abonniert hat und Siri sowie die TV-App als Programmführer und präzise Fernbedienung arbeiten – in der Praxis funktioniert das so leidlich, weil es vor allem an Live-TV fehlt. In Deutschland würden das etwa Vodafone und die Telekom über ihre Router und Receiver anbieten, aber eben nicht auf dem Apple TV.

Im Juni auf der WWDC wird Apple womöglich aber Neues zu seinen TV-Plänen verraten, im Jahr 2015 gab es dort auch den Startschuss für Apple Music. Vor dem Herbst werden die in Auftrag gegebenen Serien und Shows ohnehin nicht fertig sein, ein Start erst im Jahr 2019 dürfte noch wahrscheinlicher sein.

Schon im Programm und vorangekündigt

Für Apple Music hat Apple bereits einige Shows produzieren lassen und bietet diese im Stream an. Der Erfolg war bisher mäßig, das Format "Carppol Karaoke" scheint als Element in James Cordens "Late Night Show" besser zu funktionieren als in der Fassung mit längeren Episoden, die Apple Music bereit hält. Und auch die Show "Planet of the Apps" war nicht besonders sehenswert, der Abklatsch von "Dragons' Den" ("Die Höhle der Löwen"), in der Entwickler potentiellen Förderern ihre App-Ideen vorstellten, geriet nicht gerade in Emmy-Verdacht. Durchaus interessant ist aber, was neben "Amazing Stories" und der kommenden Shyamalan-Serie noch auf dem Plan steht. So soll Apple auch eine Doku-Serie über die Jugend des Basketballer Kevin Durant mit dem Titel "Swagger" planen, das Duo Kumail Nanjiani und Emily v. Gordon arbeite an einer Serie über Immigranten namens "Little America". Hinzukommen sollen noch eine Science-Fiction-Serie von Ronald D. Moore, der für "Kampfstern Galactica" verantwortlich zeichnete und eine Comedy-Show mit Kristen Wiig ("Bridesmaides").