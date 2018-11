Donald Trump droht mit Strafzöllen auf iPhones

Kurz vor dem G20-Gipfel in Buenos Aires sorgt US-Präsident Donald Trump wieder mal für Aufsehen. In einem Interview mit dem Wall Street Journal kündigt Trump mögliche Zölle auf Apple-Produkte an, unter anderem iPhones. Der Markt reagiert prompt.

Vergrößern Trump droht mit Strafzöllen auf iPhones © BusinessLive/Screenshot

Der Handelsstreit zwischen China und den USA geht in die nächste Runde. Im Vorfeld des G20-Gipfels, der am Freitag beginnt, droht der amerikanische Präsident Donald Trump mit weiteren Strafzöllen auf in China produzierte Waren. Das berichtet das Wall Street Journal. Auch iPhones könnten von den Zöllen betroffen sein. Bisher hat die amerikanische Regierung gezögert, Apple-Produkte mit Zöllen zu versehen. Es wäre ein riskantes Manöver, da die zusätzlichen Kosten wahrscheinlich an die Konsumenten weitergegeben würden. Der Aufschrei wäre entsprechend groß.



Inzwischen scheint Präsident Trump damit aber leben zu können. „Es kommt darauf an wie hoch der Zoll ist. Ich meine, ich kann ihn 10 Prozent machen und die Leute könnten das sehr leicht ertragen“ sagte Trump in einem Interview mit dem WSJ . Apple zeigt sich wenig begeistert von den Plänen des US-Präsidenten. In einem Brief an die US-Handelsbehörden im September machte der Konzern bereits deutlich, dass höhere Preise auf iPhones ausländische Wettbewerber stärken und höhere Ladenpreise in den USA zur Folge hätte.

Der Markt reagierte prompt nach Veröffentlichung des Interviews. Die Apple Aktie, die in den letzten Wochen schon deutlich an Wert verloren hat, sank weiter und lag zwischenzeitlich bei unter 172 Dollar.