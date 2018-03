Drahtloses Laden: Schadet es dem iPhone-Akku?

Drahtloses Laden eines iPhones soll laut einem Bericht ZDNET den Akku deutlich schneller altern lassen.

Alle Lademethoden im Vergleich. © Belkin

Das mit iPhone 8 und iPhone X eingeführte drahtlose Laden ist sicherlich ein Komfortgewinn, spart man sich doch das Einstecken eines lästigen Kabels. Unsicherheit unter vielen Nutzern dieser auch als QI bekannten Technologie hat aber wohl ein Bericht auf ZDNET ausgelöst. Adrian Kingsley-Hughes ist nämlich der Meinung, dass das drahtlose Aufladen den Akku schneller altern lässt als das herkömmliche Laden per Lightning-Kabel. Der Hintergrund: Ein iPhone Akku ist auf eine Lebensdauer von knapp 500 Ladezyklen ausgelegt. Danach fällt die Kapazität oft auf unter 80 Prozent und wird oft weniger zuverlässig, etwa bei Kälte. Die Anzahl der Ladezyklen kann man etwa mit einer Mac-App wie Coconut Battery auslesen.

Nach dem Artikel von Kingsley-Hughes soll aber die Nutzung einer drahtlosen Ladestation zu einer weit höheren Anzahl an Ladezyklen führen. Seit der Nutzung einer drahtlosen Ladestation sei die Zahl der verbrauchten Zyklen stark angestiegen. Schuld sei nach seiner Meinung die niedrige Ladeleistung einer drahlosen Ladestation. Diese lädt ein iPhone relativ langsam . Nach seiner Beobachtung würde der Akku dadurch aber auch noch nach dem Auflegen auf eine Station weiter belastet. Für Aufgaben wie iCloud, WhatsApp oder E-Mail muss das iPhone dann weiter auf den Akku zugreifen. Er bleibt also auch auf der Qi-Station weiter aktiv und verbraucht „Lebenszeit“, während er beim Anschluss an ein kabelgebundenes Ladegerät entlastet würde. Um seinen Akku zu schonen, ist er deshalb wieder zum kabelgebundenen Laden gewechselt.

Unsere Meinung: Wie man einen iPhone-Akku behandeln soll, ist umstritten und es gibt unzählige Tipps, so gilt ja auch umgekehrt das Schnellladen mit einem sehr leistungsfähigen Ladegerät als schädlich . Nutzt man ein lahmes QI-Ladergerät ist man nach unserer Meinung aber vermutlich dazu verleitet, sein iPhone weit häufiger und ständig komplett aufzuladen. Will man sichergehen, sollte man beim Kauf einer Qi-Ladematte aber wohl zu einer von Apple empfohlenen Matte greifen – und das iPhone vielleicht nicht den ganzen Tag auf dieser Ladestation aufbewahren. Von Apple ausdrücklich empfohl en werden ja die Belkin Boost Up und die Mophie Wireless , die eine relativ hohe Ladeleistung von 7,5 Watt statt 5 Watt liefern. In Kürze wird außerdem Apple mit Airpower eine eigene Ladematte auf den Markt bringen – die auch eine weit höhere Ladeleistung liefern wird. Grundsätzlich ist Lebensdauer eines Akkus aber wohl auch einfach Glückssache und nicht nur eine Frage der Zyklenzahl.