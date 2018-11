Drei Wochen warten? Bei diesen Händlern kann man noch ein iPad Pro bestellen

Auf manche iPad Pro muss man mehrere Wochen warten, wir zeigen eine Übersicht der Verfügbarkeit.

Apples neue iPad Pro sind offensichtlich ein Erfolg, bei einigen Top-Modellen verweisen Händler bereits auf mehrere Wochen Lieferfrist. Sogar im Apple Store wird man bei einem Modell sogar auf Anfang Dezember vertröstet. Bei einigen Händlern sind aber Geräte sofort verfügbar.

Apple Store

Beste Verfügbarkeit bietet in der Regel der Apple Store, Apple gibt seinen eigenen Läden bei der Belieferung den Vorzug. Das gilt aber nur bei persönlichem Erscheinen in einer Filiale: Die meisten Modelle kann man auf der Webseite bestellen und in einem nahen Store abholen. Will man das Gerät allerdings geliefert bekommen, muss man aktuell bis zum 26. oder 29. November warten. Bei einigen Modellen beläuft sich die Lieferzeit sogar bereits auf die Woche 29. November bis 6. Dezember.

Nicht verfügbar waren bei unserer heutigen Abfrage im Raum Bayern die Topmodelle mit LTE und 1 TB Speicher: In den Stores ist weder das Modell mit 11-Zoll noch das Modell mit 12,9-Zoll-Display zu haben, eine Abholung ist erst ab 6. Dezember möglich. Liefertermin bei einer Bestellung ist der 29. November bis 6. Dezember. Bei den Modellen mit 12,9-Zoll-Modellen ist außerdem die Version mit 512 GB Speicher kaum zu bekommen.

Cyberport

Bei Cyberport ist das iPad Pro 11-Zoll in silber sofort bestellbar, allerding nur in der Wi-Fi-Version mit 64 GB. Bei den meisten anderen Modellen verspricht Cyberport eine Verfügbarkeit ab 15.11 an (unter Verweis auf Angaben des Lieferanten). Erst ab 6.12 ist allerdings das Topmodell verfügbar, das iPad Pro 12,9 LTE mit 1TB Speicher. Die Version mit 512 GB und LTE ist erst ab 29.11 verfügbar.

Gravis

Bestellt man ein iPad Pro bei Gravis, muss man zwischen zwei und sechs Wochen warten - genauere Angaben bietet der Zulieferer nicht. Lieferbar ist aktuell nur ein einziges Modell, das iPad Pro 12,9 mit 1 TB Speicher und WiFi in spacegrau.

Euronics

Der einzige Händler, bei dem man aktuell ein iPad Pro 11-Zoll in Spacegrau noch bestellen kann, ist laut unserer Abfrage bei einer Preissuchmaschinen eine Filiale der Kette Euronics. Für 879 Euro kann man hier noch das Apple iPad Pro 11“ (64GB) WiFi spacegrau bestellen. Innerhalb von wenigen Tagen verspricht Euronics die Lieferung, dabei handelt es sich um Bestand einzelner Filialen. Neben einigen Versionen des iPad Pro 12,9 ist auch das iPad Pro 11-Zoll mit LTE und 256 GB noch im Angebot.

Comtech

Sofort liefern kann der Händler Comtech einige Modelle des iPad Pro 12,9 mit WiFi. Modelle mit 11-Zoll-Display sind ebenfalls nur vorbestellbar.

Mediamarkt und Saturn

Besonders lange Lieferfristen von 12 Wochen gibt Mediamarkt aktuell für Apples iPad Pro an. Diese Angabe sollte man aber nach unserer Erfahrung nicht ernst nehmen: Die Lieferfristen bedeutet so viel wie „nicht bekannt“ und könne schon bald auf wenige Tage sinken.