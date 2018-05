Elago ”Wrist Fit”: Apple-Watch-Halterung für Airpods

Mit den Elago 'Wrist Fit' lassen sich Apples drahtlose Airpods bequem an einem Armband für die Apple Watch mit befestigen.

Vergrößern Airpod-Halterung für Apple Watch © Elago

Was tun, wenn man unterwegs die Airpods gerade nicht in den Ohren stecken hat? Um sie trotzdem nicht zu verlieren und jederzeit griffbereit zu haben, gibt es von Elago nun eine spezielle Halterung, die man einfach an das Armband einer Apple Watch stecken kann und damit zwei Aussparungen für die beiden Airpods erhält. In diesem Kunststoff-Adapter sollen sie fest und sicher stecken bleiben, bis man sie wieder benötigt. Elago liefert ein eigenes ebenfalls schwarzes Armband mit, sodass dies auch ohne Apple Watch funktioniert. Das Material besteht aus Silikon, das besonders hautverträglich sein soll. Der Adapter unterstützt beide Größen der Apple Watch. Bestellt werden kann derzeit nur, aber auch nach Deutschland über Amazon US . Dort zahlt man 14 US-Dollar zuzüglich Versand.

Von Elago gibt es bereits mehrere Arten von Zubehör für die Apple Watch, wie Hüllen oder ein Halsband, außerdem hat der Zubehörhersteller auch Halterungen produziert, die eine Apple Watch oder ein iPhone in eine Ur-Macintosh-ähnliches Gehäuse versetzen.