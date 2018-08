Erdogan kündigt iPhone-Boykott an

Der türkische Präsident Erdogan kündigt einen Boykott von US-Elektronikprodukten wie dem iPhone an. Los geht's sofort.

Vergrößern Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan © Facebook / https://www.facebook.com/RecepTayyipErdogan/

Der politische Dissens zwischen den USA und der Türkei, der immer stärker die türkische Währung Lira belastet, steigert sich weiter. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan erklärte am Dienstag im türkischen Fernsehen, dass sein Land nach den neuen Sanktionen der USA mit einem Boykott elektronischer Güter aus den USA reagieren werde.

Die englischsprachige Ausgabe von Hurriyet zitiert Erdoğan mit den Worten: "Wir werden Amerikas elektronische Produkte boykottieren. Wenn sie das iPhone haben, gibt es auch Samsung auf der anderen Seite. Wir haben auch unser eigenes Venus Vestel. Wir werden diese Maßnahmen ergreifen."

Das Venus Vestel ist ein in der Türkei entwickeltes und gefertigtes Smartphone. Dem Hersteller Vestel zufolge, stehe das Smartphone für "höchste Qualität und ein elegantes Design". Ein genauerer Blick zeigt allerdings, dass auf dem Gerät Android von Google läuft. Es handelt sich also nicht unbedingt um ein Gerät völlig ohne US-Technik, was ja auch auf Samsung-Smartphones nicht zutrifft.



Der jüngste politische Streit zwischen der USA und Türkei war nach der Verhaftung des US-Pastors Andrew Brunson ausgebrochen, dem die Türkei Terroraktivitäten vorwirft. US-Präsident Donald Trump hatte am vergangenen Freitag die Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der Türkei verdoppelt und damit die Krise der türkischen Währung Lira verschärft. Am Dienstag erklärte Erdoğan erneut, es gebe eine "ökonomische Attacke" auf sein Land und er erklärte außerdem im türkischen Fernsehen: "Wir können zwei Dinge tun, das eine in der Wirtschaft, das andere in der Politik. Wir haben Maßnahmen ergriffen, die die Wirtschaft braucht, und wir werden es auch weiterhin tun.... Was wichtiger ist, denke ich, ist, unsere politische Haltung stark zu halten."

Auch der US-Amerikanische Präsident Donald Trump hat noch vor seiner Wahl 2016 mit einem iPhone-Boykott gedroht, als Apple sich gegen das FBI gestellt hat, hat aber seine Drohung wie so oft nie verwirklicht .



Neues Gesetz verbietet US-Behörden Geräte von ZTE und Huawei