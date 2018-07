Erste Benchmark-Werte eines Macbook Pro 2018?

Bei Geekbench sind Performance-Daten eines noch nicht veröffentlichten Macbook-Pro-Modells aufgetaucht.

Vergrößern Eine neue Version des Macbook Pro mit Touchbar soll bald erscheinen. © Apple

Der kostenlose Benchmark Geekbench ist äußerst beliebt, kann man damit doch schnell und unkompliziert die Performance eines neuen Macs oder iPhones messen. Immer wieder wird die App sogar von Nutzern eines noch nicht veröffentlichten Macs oder iPhones verwendet, so offenbar auch am 2. Juli: Hier ist nämlich in den Datenbanken der Software ein unbekanntes Macbook Pro aufgetaucht , das einen völlig neuen Prozessor von Intel verwendet, den i7-8559U der Generation Coffee Lake . Die Kennung „Macbook 15,2“ könnte zwar gefälscht sein, sehr oft sind nämlich auch so genannte Hackintoshs, also Windows-PCs mit macOS auf Geekbench vertreten. Uns sind allerdings auch bis auf den Intel NUC Kit NUC8i7BEH kaum Windows-Rechner mit dieser CPU bekannt, die Intel im April vorgestellt hat.

Es ist nach unserer Einschätzung deshalb recht wahrscheinlich, dass es sich um ein Testgerät der kommenden Macbook Pro mit 13-Zoll-Bildschirm handelt. Ausgestattet ist es mit den für Macbooks typischen 16 GB LPDDR3. Vermutlich handelt es sich um eine der besser ausgestatteten Versionen, die CPU bietet nämlich vier Kerne und zeigt dadurch besonders gute Werte im Bereich Multicore. Während die Single-Core-Leistung bei eher mäßigen 4448 Punkten liegt, erzielt das Vier-Kern-Macbook Pro im Multicore-Benchmark 16607 Punkte – das schnellste Macbook Pro 13-Zoll schafft hier nur knapp unter 10000 Punkte.

Als Grafik kommt eine Iris Plus 655 zur Verwendung, die Leistungsaufnahme liegt bei 28 Watt.

Neue Macbook Pro erscheinen voraussichtlich noch in diesem Jahr, dass diese neue Prozessoren bekommen ist keine Überraschung. Was leider weiterhin unbekannt ist, ob Apple bei den neuen Macbook Pro wieder eine Version mit 32 GB Arbeitsspeicher anbietet. Bei den aktuellen Modellen ist dies aus technischen Gründen nicht möglich, mit dem aktuellen i7 der Generation Coffee Lake sind 32 GB Arbeitsspeicher bereits möglich.