Erste Fotos vom neuen iMac Pro

Bei dem kommenden iMac Pro hat Apple nicht zuletzt Final Cut Pro-Nutzer im Blick: Bei der der Vorstellung des neuen Final Cut Pro X 10.4 während der FCPX Creative Summit war deshalb auch ein iMac Pro zu sehen und konnte seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Von den Teilnehmern wurde auf Twitter eine ganze Serie von Fotos der bislang noch kaum zu sehenden Workstation veröffentlicht.

The new iMac Pro looks beautiful but it was playing unrendered 8K footage in a timeline... THAT’S crazy!! #FCPX Creative Summit. pic.twitter.com/B38gIhQKtB