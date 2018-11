Erste Testberichte zum neuen Mac Mini 2018 erschienen

Die ersten Testbericht zum neuen Mac Mini sind bereits erschienen, vor allem die gute Performance wird gelobt.

Vergrößern Erste Tests des Mac Mini sind erschienen. © Marco Arment/Youtube

Kurz vor dem Verkaufsbeginn des neuen Mac Mini sind die ersten Testberichte erschienen. Allesamt sehr positiv:

Marco Arment

Ein besonders ausführlicher Test des Mac Mini stammt von Marco Arment , der auch eine Video-Fassung veröffentlicht hat. Bei seinem Test der Top-Version mit i7-CPU und 32 GB RAM ist er von der CPU-Leistung begeistert. So erzielt sein Testgerät mit dem Geekbench-Benchmark im Multicore-Test 24 740 Punkte, deutlich mehr als ein aktuelles Macbook Pro mit 13-Zoll-Display. Beim Single-Core-Test schlägt das Gerät mit 5912 Punkten sogar einen iMac Pro mit 10-Core-Xeon.

Auch bei einem Build-Test mit Xcode kommt der Mac Mini nah an einen iMac Pro heran: Die Build-Time für seine App Overcast dauert nur 36 Sekunden, fast so schnell wie ein iMac Pro, der 35 Sekunden benötigt. Das Macbook Pro ist mit 51 Sekunden Letzter. Auch beim Encoden eines Videos mit Ffmpeg überzeugt der Mac Mini, bei diesem stark die CPU belastenden Test kann sich aber der iMac Pro klarer absetzen. Mit 67 gegenüber 47 Sekunden ist aber der Mac Mini wieder deutlich schneller als das Quadcore-Macbook.

Wie Arment bestätigen kann, ist der RAM austauschbar. Mangels passendem Schraubenzieher scheitert der Tester aber an der durch Sicherheitsschrauben geschützten Bodenplatte . Passende Schraubenzieher sollten aber in Kürze verfügbar sein.

Ebenfalls interessant: Der Mac Mini ist sehr leise, nur bei hoher CPU-Last erreicht er annähernd Macbook-Pro-Niveau. Nach Deaktivierung des Modus Turbo Boost blieb der Mac Mini sogar so gut wie unhörbar. Vor allem das Modell mit i3-CPU sollte deshalb sehr leise sein. Auf die sehr mäßige Leistung der Grafikkarte wird von Arment aber hingewiesen. Seine Zusammenfassung „The GPU sucks. Everything else is awesome."

Tech Crunch

Im eher allgemein gehaltenen Test von "Tech Crunch" wird statt dem Top-Modelle das Basismodell mit i3-CPU getestet. Im ebenfalls verwendeten Geekbench-Test erzielt das Modell 4685 Punkte im Single Core und 13925 Punkte im Multicore-Bench – ist also bereits deutlich schneller als das Modell von 2014. Im Test Cinebench erzielt der Rechner 530 Punkte.

Appleinsider

Auch die Seite "Appleinsider" testet die Basisversion mit i3-CPU und geht dabei vor allem auf die Einsatzmöglichkeiten des Gerätes ein. Der Tester Andrew O´Hara prüft die Leistung mit den üblichen Standard-Tools Geekbench und Cinebench und liefert so fast die gleichen Testwerte wie "Tech Crunch": 4769 und 14202 Punkte bei Geekbench und 220 Punkte beim CPU-Test von Cinebench R15. Eher enttäuschend sind die Werte beim OpenGL-Test: mit 40 fps erweist sich die Grafikkarte als eher leistungsschwach.

Mit einer Endnote von 4,5 von 5 Punkten wird der Mac Mini aber sehr positiv bewertet, wenn auch der hohe Preis im Vergleich zur Vorgängerversion kritisiert wird.