Erster Test des neuen iPhone X erschienen

Ein erster Vorabtest ist bei Wired erschienen, vor allem die gute Kamerafunktion wird gelobt.

Vergrößern Der erste Vorabtest ist erschienen

Zu den wenigen Testern, die ihr iPhone X schon letzte Woche erhalten haben, gehörte Steven Levy von Wired. Wie er in einem ersten Vorabtest berichtet, ist sein erster Eindruck gut: Den berühmten „Notch“ sieht er als Designfehler, aber man gewöhne sich schnell daran - bei Screenshots sei die Einbuchtung übrigens nicht zu sehen. Sehr gut gefällt ihm außerdem das Verhältnis von Größe und Bildschirmfläche, ist das iPhone X doch handlicher als ein iPhone Plus oder Pixel XL aber nur wenig größer als ein iPhone 8. Die neue Bedienung ohne Homescreen hätte aber einige Umgewöhnung erfordert: An die Swipe-Geste zum Homescreen gewöhne man sich schnell, umständlich sei jedoch der Start des Programmwechslers per Swipe-and-Stop.

Die Gewöhnung erfolge aber bald, was leider beim Wechsel zum iPad schnell zu Fehlbedienungen führe: Etwa wenn man das iPad per Anstarren entsperren wolle. Face ID funktioniere gut, der Autor stellte aber einige Probleme beim Entsperren fest: Offenbar benötigt das System für zuverlässiges Funktionieren „Augenkontakt“. Nur das Gesicht vor das iPhone zu halten genüge anscheinend nicht immer. Die neue Kamerafunktion sei früheren iPhones deutlich überlegen, auch die Tele-Funktion produziere bessere Bilder als andere Modelle. Angaben zur Akkulaufzeit kann der Kollege allerdings noch nicht liefern. Auf Tests im Labor hat Wired vorerst verzichtet. Der Gesamteindruck ist laut Levy gut.

Was ihn selbst überrascht: Wenn er Kollegen das neue iPhone vorführe und diese ihn fragen „Was kann es denn?“, wähle er meistens weniger Kamera und Face-ID als die neue Emoji-Funktion - und zwar den animierten Kothaufen. Das Besondere am neuen iPhone sei aber wohl, dass die Unterstützung von maschinellem Lernen, Gesichtserkennung und hochauflösende Kameras eine ganze neue Art von Apps ermöglichen. Dazu gehört die neue Unterstützung von Augmented Reality. So habe das erste iPhone ebenfalls erst seine volle Wirkung entfaltet, nachdem Entwickler mit völlig neuen Anwendungen die Hardware voll ausgeschöpft hätten.



