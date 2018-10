Extrem wichtig: Apple berichtigt Bagel-Emoji

Einigen Nutzern von iOS 12.1 Beta ist ein gravierender Fehler aufgefallen: Das Bagel-Emoji sah unappetitlich aus. Nun ist der Bug Gott sei Dank behoben.

Vergrößern Bagel bei Apple © Twitter / Emojipedia

Abgefrühstückt: Man kann nicht behaupten, Apple würde nicht auf seine Kunden hören. Im Gegenteil reagiert Apple manchmal sehr schnell und bessert offensichtliche Fehler aus. Denn um einen solchen hat es sich laut vieler Beschwerden um das neue Bagel-Emoji gehandelt, das Apple mit der Beta von iOS 12.1 vorgestellt hatte. Das Frühstücksteilchen sei wenig ansprechend gewesen und habe nach billiger Fabrikware ausgesehen, Kritik sei vor allem aus New York gekommen, der Stadt, in der das Frühstück im Besonderen und der Bagel im Speziellen große Emotionen auslösten, wie Mashable anmerkt . Die Neugestaltung des aufgeschnittenen Bagels bekommt nun einen Frischkäseaufstrich und wirkt nun hoffentlich so ähnlich wie die Aqua-Oberfläche von Mac-OS X: " You wanna lick it ". Bagelgate fällt glücklicherweise aus.