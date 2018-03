Face ID: Apple hat mindestens zwei Jahre Vorsprung

Anders als die Konkurrenz setzt Apple bei der Gesichtserkennung auf dreidimensionale Abbilder des Gesichts. Die Wettbewerber können erst 2019 nachholen.

Vorsprung: Mit Micro-LED wird Apple vermutlich wieder ein Pionier sein, OLED-Bildschirme hatten bereits andere Hersteller vor dem iPhone X auf den Smartphonebildschirm gebracht. Wo Apple aber derzeit eine technologischen Vorsprung hat, ist die 3D-Gesichtserkennung. Gewiss konnten schon andere Telefone ihren Besitzer anhand des Gesichts erkennen, nutzen dafür aber nur zwei Dimensionen, während die Face ID als einzige Technologie auf dem Markt die Tiefe des Raumes nutzt. Der technologische Vorsprung bedeutet einen Wettbewerbsvorteil und laut eines Reuters-Berichts wird Apple auch noch einige Zeit unangefochten bleiben. Denn Konkurrenten wie Samsung, Huawei und Xiaomi haben vor allem Probleme, an die benötigten Komponenten der 3D-Technologie zu kommen. Das wird laut der Zulieferer Viavi Solutions Inc, Finisar Corp und Ams AG auch bis 2019 so bleiben, erst dann löse sich der Flaschenhals in der Lieferkette an dieser Stelle auf. Apple hätte dann bereits einen Vorsprung von zwei Jahren gegenüber der Konkurrenz. Nicht nur in Sachen Sicherheit ist 3D-Gesichtserkennung wichtig, auch AR-Anwendungen profitieren von der Technik und erlauben ganz neue Erlebnisse beim Shopping und Gaming. Die Marktforscher von Gartner glauben, dass im Jahr 2021 40 Prozent der Smartphones mit 3D-Kameras ausgestattet sein werden.